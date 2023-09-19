Следком нашел, кому предъявить за отравление вафлей «Грин бокса»

Следователи в Петербурге предъявили обвинение директору производства компании «Грин бокс», чьи вафли стали предметом исследований и обсуждений после массового отравления клиентов доставки «Самоката». Ищут и других соучастников.

О привлечении в качестве обвиняемой директора производства 19 сентября сообщает региональное управление Следкома. Фамилия фигурантки не раскрывается, известно, что ей 38 лет.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возможное установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления», — сказано в сообщении. О мере пресечения обвиняемой не сообщается.