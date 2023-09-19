Следком нашел, кому предъявить за отравление вафлей «Грин бокса»

Следователи в Петербурге предъявили обвинение директору производства компании «Грин бокс», чьи вафли стали предметом исследований и обсуждений после массового отравления клиентов доставки «Самоката». Ищут и других соучастников.
О привлечении в качестве обвиняемой директора производства 19 сентября сообщает региональное управление Следкома. Фамилия фигурантки не раскрывается, известно, что ей 38 лет.
«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возможное установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления», — сказано в сообщении. О мере пресечения обвиняемой не сообщается.
Как ранее писала «Фонтанка», суд на два месяца остановил работу производства «Грин бокса» на улице Генерала Хрулева в Приморском районе. Роспотребнадзор нашел в цехах множество нарушений. Адвокат «Грин бокса» в суде заявлял, что руководство компании признает, что не все на производстве было гладко, но говорить о вине производителя в отравлении почти 300 человек рано.
Клиенты доставки стали жаловаться на самочувствие 8 сентября, все они говорили, что обедали и ужинали шпинатной вафлей производства Greenbox.