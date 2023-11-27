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    В Петербурге вынесен приговор чиновнику-рекордсмену по хищениям Слабикову и всем остальным

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    Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении экс-руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, его дочери Елены и других фигурантов дела о миллиардном мошенничестве с деньгами СРО. Все обвиняемые (их шестеро, включая Дмитрия Пронина, Екатерину Гольцеву, Алексея Барсова и Юлию Каменскую) получили одинаковое наказание — 4 года условно с таким же испытательным сроком. Гражданский иск признан судом по праву. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Судом установлено, что с начала декабря 2009 по конец июня 2010 года Алексей Шувалов и Алексей Елисеев создали ОПГ, в которую привлекли Каюмова, отца и дочь Слабиковых, а также всех остальных из списка выше. В Петербурге они создали саморегулируемые организации в области строительства, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования. В члены СРО привлекали подходящие компании, собирали взносы, формировали компенсационные фонды, заключали фиктивные договоры и так далее.

    Итого с 2009 по 2017 год компаньонами было похищено более 5,5 млрд рублей. Почти все фигуранты вину признали, и лишь Юлия Каменская заявила, что просто делала свою работу и ни в какой сговор не вступала.

    Ранее «Фонтанка» писала, что кредиторы не имеют претензий к Григорию Слабикову. Компания «Норд-Вест Капитал», которая пропускала через себя взносы строителей, была признана банкротом. А Слабиковы сразу после задержания добровольно выдали 426 млн рублей, расплатившись с СРО. По той же схеме расплатился фигурант дела Марат Каюмов, он также получил условный срок.

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