Гендиректор Ecolines: автобус, попавший в ДТП в Белоруссии, принадлежит нелегалам

Автобус Neoplan из Петербурга, который накануне врезался на территории Белоруссии в припаркованную фуру, принадлежит нелегальным перевозчикам, рассказал «Фонтанке» 25 ноября генеральный директор Ecolines RUS Андрей Волков.



«Судя по видео, которое я сегодня видел, это один из нелегалов», — сообщил он.

Андрей Волков отметил, что «бомбил» даже искать не надо. По его словам, каждый день в 20 часов они дежурят возле дома № 186 на Московском проспекте, паркуясь прямо под запрещающим знаком, по часу загружая пассажиров прямо с проезжей части. И совершенно непонятно, говорит гендиректор международного автобусного перевозчика, кто проверяет их водителей, проходили ли они медицинский осмотр, кого везут.