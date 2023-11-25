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    Гендиректор Ecolines: автобус, попавший в ДТП в Белоруссии, принадлежит нелегалам

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    Автобус Neoplan из Петербурга, который накануне врезался на территории Белоруссии в припаркованную фуру, принадлежит нелегальным перевозчикам, рассказал «Фонтанке» 25 ноября генеральный директор Ecolines RUS Андрей Волков.

    «Судя по видео, которое я сегодня видел, это один из нелегалов», — сообщил он.

    Андрей Волков отметил, что «бомбил» даже искать не надо. По его словам, каждый день в 20 часов они дежурят возле дома № 186 на Московском проспекте, паркуясь прямо под запрещающим знаком, по часу загружая пассажиров прямо с проезжей части. И совершенно непонятно, говорит гендиректор международного автобусного перевозчика, кто проверяет их водителей, проходили ли они медицинский осмотр, кого везут.

    Официальные перевозчики борются с нелегалами уже несколько лет, но безуспешно, подчеркнул Андрей Волков.

    Он отметил, что сеть белорусских нелегальных перевозчиков очень обширная.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в ДТП с пассажирским автобусом в Витебской области пострадали семь человек. Среди попавших с травмами в больницу — 73-летняя россиянка.

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