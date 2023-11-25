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    В Белоруссии попал в ДТП автобус из Петербурга. Пострадали шесть пассажиров и водитель

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    5 комментариев

    Пассажирский автобус из Петербурга попал в ДТП в Белоруссии. Есть пострадавшие, сообщает 25 ноября посольство России в республике.

    Авария произошла накануне вечером на территории Витебской области. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Витебск, вблизи деревни Вархи путешествие закончилось столкновением с фурой.

    Правительство Витебской области в своем телеграм-канале уточняет, что, по предварительной информации, водитель автобуса Neoplan врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль DAF.

    По данным МЧС Белоруссии, в автобусе на 40 мест находились 24 пассажира и два водителя. Туристы покинули автобус самостоятельно, а вот извлекать водителя, зажатого в покореженном салоне, пришлось спасателям. В итоге шестерым пассажирам и водителю понадобилась помощь медиков. С травмами их доставили в больницу в Витебске.

    В аварии пострадала 73-летняя гражданка России, ее госпитализировали с закрытым переломом верхней челюсти, а после оказания помощи отпустили долечиваться амбулаторно.

    Как сообщает посольство, российские дипломаты готовы оказать пострадавшей россиянке необходимую помощь.

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    Комментарии 5

    Гость25 Ноя 2023 в 17:48
    Шерсть везли .
    +0−0
    Гость25 Ноя 2023 в 16:23
    Есть кто из СПб ?
    +0−0
    Гость25 Ноя 2023 в 16:19
    А я вам сейчас покажу...
    +0−0
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