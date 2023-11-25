В Белоруссии попал в ДТП автобус из Петербурга. Пострадали шесть пассажиров и водитель

Пассажирский автобус из Петербурга попал в ДТП в Белоруссии. Есть пострадавшие, сообщает 25 ноября посольство России в республике.
Авария произошла накануне вечером на территории Витебской области. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург — Витебск, вблизи деревни Вархи путешествие закончилось столкновением с фурой.
Правительство Витебской области в своем телеграм-канале уточняет, что, по предварительной информации, водитель автобуса Neoplan врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль DAF.
По данным МЧС Белоруссии, в автобусе на 40 мест находились 24 пассажира и два водителя. Туристы покинули автобус самостоятельно, а вот извлекать водителя, зажатого в покореженном салоне, пришлось спасателям. В итоге шестерым пассажирам и водителю понадобилась помощь медиков. С травмами их доставили в больницу в Витебске.
В аварии пострадала 73-летняя гражданка России, ее госпитализировали с закрытым переломом верхней челюсти, а после оказания помощи отпустили долечиваться амбулаторно.
Как сообщает посольство, российские дипломаты готовы оказать пострадавшей россиянке необходимую помощь.