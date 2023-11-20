«[Чертова] эстонская граница». Сирийцы и египтянин едут в Петербург, их не пустили в Евросоюз

Группу из десяти сирийцев и одного египтянина не пропустили в Евросоюз через Эстонию. Об этом мигранты рассказали сами на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 ноября.



В ролике мужчина рассказывает, что он вместе с другими мигрантами пытались просить убежище на эстонской границе. Для этого они написали свои данные на тетрадных листочках и пробовали разговаривать с эстонскими пограничниками, но получили отказ. В конце ролика один из мужчин не выдерживает и переходит на ругательства: «[Чертова] эстонская граница».