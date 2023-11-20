«[Чертова] эстонская граница». Сирийцы и египтянин едут в Петербург, их не пустили в Евросоюз

Группу из десяти сирийцев и одного египтянина не пропустили в Евросоюз через Эстонию. Об этом мигранты рассказали сами на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 ноября.
В ролике мужчина рассказывает, что он вместе с другими мигрантами пытались просить убежище на эстонской границе. Для этого они написали свои данные на тетрадных листочках и пробовали разговаривать с эстонскими пограничниками, но получили отказ. В конце ролика один из мужчин не выдерживает и переходит на ругательства: «[Чертова] эстонская граница».
«Фонтанка.ру»
Теперь сирийцы и египтянин едут в Петербург, чтобы попробовать добраться до финской границы в Карелии. Ранее по такому же маршруту от эстонской границы до автовокзала на Обводном канале вынуждены были следовать сомалийцы.
В прошедшие выходные карельский город Костомукша столкнулся с наплывом мигрантов из-за близости к финской границе. После закрытия четырех КПП финские власти задумались о новых ограничениях, вплоть до полного перекрытия восточной границы.