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    «[Чертова] эстонская граница». Сирийцы и египтянин едут в Петербург, их не пустили в Евросоюз

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    14 комментариев

    Группу из десяти сирийцев и одного египтянина не пропустили в Евросоюз через Эстонию. Об этом мигранты рассказали сами на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 ноября.

    В ролике мужчина рассказывает, что он вместе с другими мигрантами пытались просить убежище на эстонской границе. Для этого они написали свои данные на тетрадных листочках и пробовали разговаривать с эстонскими пограничниками, но получили отказ. В конце ролика один из мужчин не выдерживает и переходит на ругательства: «[Чертова] эстонская граница».

    «Фонтанка.ру»

    Теперь сирийцы и египтянин едут в Петербург, чтобы попробовать добраться до финской границы в Карелии. Ранее по такому же маршруту от эстонской границы до автовокзала на Обводном канале вынуждены были следовать сомалийцы.

    В прошедшие выходные карельский город Костомукша столкнулся с наплывом мигрантов из-за близости к финской границе. После закрытия четырех КПП финские власти задумались о новых ограничениях, вплоть до полного перекрытия восточной границы.

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    Комментарии 14

    Гость20 Ноя 2023 в 23:50
    Влипли.😂
    +0−0
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