От «страшно ходить по улице» до «жаль людей на морозе». Как в Костомукше встретили мигрантов

Фото: читатель 47news Поделиться Поделиться





Минувшие выходные для жителей Костомукши были непростыми — сотрудники мэрии искали переводчиков с арабского в 25-тысячном городке, а жители волновались за свои велосипеды. «Фонтанка» узнала, как костомукшане пережили неожиданный наплыв мигрантов, для которых закрылись ближайшие к Петербургу пункты пропуска в Финляндию.



Сотрудник горно-обогатительного комбината Алексей на выходных ездил на рыбалку. «Я проезжал как раз мимо КПП и видел этих людей — это мужчины, почти у всех у них смартфоны, наверное, даже айфоны. Их подвозили на автобусах, но были и те, кто приезжал на каршеринге — одна машина съехала в кювет, и её доставали своими силами. Я понимаю, что они не от хорошей жизни бегут в Европу, но мысль у меня пробежала, что это странно — они не выглядят бедно». По словам Алексея, чтобы попасть на КПП, заезжать в Костомукшу необязательно, поэтому панику среди соседей он не понимает: «Уже кричат, что им страшно и у них велосипеды украли, — так свои же и украли, наверное. Говорят, кто-то подвозил из кафе на трассе до КПП этих беженцев и содрал 100 евро — а это стоит ну явно не больше 500 рублей».



Пункт проверки документов рядом с городом Костомукша — пока ещё ближайший к Петербургу из оставшихся погранпереходов в Финляндию. Первые мигранты, пытавшиеся попасть в Суоми, начали там появляться 16 ноября, когда стало известно, что Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией, в том числе наиболее популярную Торфяновку. «Приезжали на такси, на «Яндексе», «Убере», мы сразу поняли, что ситуация не гуд, поэтому пограничники обратили внимание на них и стали сопровождать этих людей из так называемых третьих стран до границы», — говорит специалист администрации городского округа Виктор Бозис. Он по-доброму называет мигрантов «наши смуглые гости» — они, по его словам, видимо, не открывали интернет и не следили за прогнозом погоды, поэтому приехали в лёгких курточках. «А у нас всё-таки минус 7. При этом время пропуска наши финские друзья увеличили — взяв группу из трех-четырех человек, они обращали на них внимание, остальным приходилось ждать. Работа медленно, но шла: за сегодня в течение дня пропустили всего 16 человек. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы не должны были, это не ситуация ЧС, но из соображений человечности развернули пункты обогрева», — говорит Бозис. Воду и хлеб, рассказывает он, приезжим приносили волонтеры, а также не волонтеры — они в отличие от добровольцев не раздавали, а продавали. Торговля шла и вдоль трассы — из-за того, что переехать через границу можно только на транспорте, самым востребованным средством передвижения стал сам велосипед. «На трассе продавали за 300–400 баксов, ну и в сервисе «Авито» повысились цены», — вспоминает чиновник.



По его словам, пик пришёлся на воскресенье — автобусы и машины привезли порядка 60–70 человек. «Это были сирийцы, сомалийцы, пакистанцы, афганцы. Среди них были и женщины, и даже один несовершеннолетний парень. Большинство въехали в нашу добрую гостеприимную страну по студенческой визе, ну и в какой-то момент она начала у них заканчиваться, в связи с чем нахождение их в России было уже незаконным». По словам Бозиса, в выходные Костомукшинский районный суд рассматривал дела о депортации граждан, у которых закончились визы. «Для составления протокола в полиции и для суда мы искали переводчика с арабского и с сирийского в 25-тысячном городе! Только представьте. Но всё-таки нашли, а иногда они сами же друг другу и нам в переводе помогали», — говорит сотрудник мэрии. Часть судебных слушаний всё ещё идут. Несовершеннолетнего сирийского парня ждёт комиссия по делам несовершеннолетних — его единственного под охраной поселили в гостинице в Костомукше. Остальных нелегалов отправили автобусами в Петрозаводск: «Автобус за ними приехал из Петрозаводска, и в 2 часа ночи мы этих граждан из третьих стран проводили за пределы округа».



Несмотря на то что пункт обогрева уже свернули, на границу продолжают приезжать мигранты. «Их хоть на трассе разворачивают, просят ехать на другой КПП, они всё равно приезжают. Видимо, международная обстановка такая, что вынуждает молодых людей искать убежище в странах Евросоюза. У них на Ближнем Востоке неспокойно», — разводит руками Виктор Бозис. «Но хочу обратить внимание, что у нас тут есть паникеры — специально для них: за всё это время в городе не было ни одного праздно шатающегося мигранта».



Своими тревогами жители Костомукши действительно все выходные делились в местных пабликах. «Это кошмар, сколько там этих мигрантов, что творится, во что Костомукша превращается, кишат, как тараканы в банке, прутся с велосипедами, хотя на самом деле едут на такси. Надеюсь их отправят обратно на родину, страшно ходить по улице», — написал один из пользователей в группе во «ВКонтакте». Там же люди активно обсуждали пропажу велосипеда у одного из соседей — виновниками в обсуждении назначили мигрантов. Впрочем, чем дольше шло время, тем человечнее становился тон дискуссии: «Жаль людей на морозе. От хорошей жизни никто не побежит, а тем более совершать такой кульбит на великах, давайте будем добрее». Более того, для самих жителей Костомукши более болезненной, чем тема мигрантов, стала перспектива полного закрытия границы.



«Для нас это, конечно, необычная ситуация — никогда через нас мигранты не ездили, мы тихий медвежий угол. У нас очень спокойный, некриминальный город, а тут такое», — говорит администратор группы «Беседка в Костомукше» Ада Нелюбина. Но, добавляет она, по большому счету самих горожан в большей степени коснулись лишь последствия внезапного потока мигрантов — ведь граница в 15–30 км от города: «У нас люди любят паниковать, но население страдает лишь от того, что граница закрывается. У многих там дома, ипотека, дети учатся. А вот об этих мигрантах... ну разве что люди, у кого рядом дачи, переживают». Так же рассуждает и сотрудник горно-обогатительного комбината Алексей: «Грустно, ведь у многих семьи разделятся — много тех, кто туда детей учиться отправлял, они потом и остались. Да и финны очень чтят своих предков — мы их тут часто на кладбищах видели».

