ТАСС: трое отравившихся наркотиками в Астрахани погибли

Три человека из числа отравившихся наркотиками в Астрахани скончались, передает 20 ноября ТАСС со ссылкой на источник.
«Просто деньги нужны были», — объясняет один из них свое решение стать дилером.
Напомним, почти два десятка человек были госпитализированы в Астрахани с отравлением психотропными препаратами. Шестеро поступили в тяжелом состоянии, сообщили 20 ноября в телеграм-канале Минздрава региона.
«Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.