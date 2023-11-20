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    ТАСС: трое отравившихся наркотиками в Астрахани погибли

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    Три человека из числа отравившихся наркотиками в Астрахани скончались, передает 20 ноября ТАСС со ссылкой на источник.

    УМВД РФ по Астраханской области опубликовало видео допроса трех задержанных иностранцев, которых подозревают в распространении партии наркотика, употребление которого вызвало такие последствия.

    «Просто деньги нужны были», — объясняет один из них свое решение стать дилером.

    Напомним, почти два десятка человек были госпитализированы в Астрахани с отравлением психотропными препаратами. Шестеро поступили в тяжелом состоянии, сообщили 20 ноября в телеграм-канале Минздрава региона.

    «Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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    Отравление наркотиками в Астрахани
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