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    В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками. В больнице остаются 17 человек

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    Почти два десятка человек госпитализированы в Астрахани с отравлением психотропными препаратами. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает 20 ноября в телеграм-канале Минздрав региона.

    В период с 17 по 21 ноября в городскую клиническую больницу поступило 19 отравившихся наркотиками пациентов. В тяжелом состоянии — шесть человек, еще 11 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Двоих уже выписали в удовлетворительном.

    Необходимую экстренную помощь оказывали сразу на этапе доставки в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.

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