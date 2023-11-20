В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками. В больнице остаются 17 человек

Почти два десятка человек госпитализированы в Астрахани с отравлением психотропными препаратами. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает 20 ноября в телеграм-канале Минздрав региона.



В период с 17 по 21 ноября в городскую клиническую больницу поступило 19 отравившихся наркотиками пациентов. В тяжелом состоянии — шесть человек, еще 11 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Двоих уже выписали в удовлетворительном.

Необходимую экстренную помощь оказывали сразу на этапе доставки в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.