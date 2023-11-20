Подбитый российский танк вызвал переполох в порту Хельсинки

Подбитый российский танк, который привезла в Финляндию местная ассоциация украинцев, стал причиной переполоха в порту. Подозревали радиацию.



Как пишут вечером 20 ноября финские СМИ, танк, подбитый на Украине, привезли в порт Вуосаари. Но финские военные запросили его дополнительную проверку — по их информации, некоторые модификации танка оснащаются газоанализатором, содержащим радиоактивное вещество. В течение часа в порту проводили проверку и в итоге признали танк безвредным.

Предполагается, что теперь танк будет выставлен на всеобщее обозрение на площади Кансадаистори в Хельсинки до 7 декабря.