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    Подбитый российский танк вызвал переполох в порту Хельсинки

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    Подбитый российский танк, который привезла в Финляндию местная ассоциация украинцев, стал причиной переполоха в порту. Подозревали радиацию.

    Как пишут вечером 20 ноября финские СМИ, танк, подбитый на Украине, привезли в порт Вуосаари. Но финские военные запросили его дополнительную проверку — по их информации, некоторые модификации танка оснащаются газоанализатором, содержащим радиоактивное вещество. В течение часа в порту проводили проверку и в итоге признали танк безвредным.

    Предполагается, что теперь танк будет выставлен на всеобщее обозрение на площади Кансадаистори в Хельсинки до 7 декабря.

    Танк прибыл в Финляндию на фоне пограничного кризиса — ведутся разговоры о полном закрытии восточной границы с Россией из-за прибытия сотен беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

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    ТанкВуосаари
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