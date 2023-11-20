Глава Карелии заявил о задержаниях мигрантов у финской границы

Российские полицейские задержали часть мигрантов, которые собрались у пункта пропуска «Люття» на границей с Финляндией, заявил глава Карелии Артем Парфенчиков.



Как написал глава республики 20 ноября, ночью из-за скопления мигрантов у пункта «Люття» силы МЧС организовали пункт обогрева. У собравшихся проверили паспорта. Тех, кто проверку не прошёл, задержали.

«Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД, — сообщил Парфенчиков. — Скопления беженцев на приграничных территориях нет».

Глава региона добавил, что «весьма сложно здраво объяснить позицию наших западных соседей, которые создают подобные ситуации, нарушая собственные правила миграционной политики».