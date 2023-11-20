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    Глава Карелии заявил о задержаниях мигрантов у финской границы

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    17 комментариев

    Российские полицейские задержали часть мигрантов, которые собрались у пункта пропуска «Люття» на границей с Финляндией, заявил глава Карелии Артем Парфенчиков.

    Как написал глава республики 20 ноября, ночью из-за скопления мигрантов у пункта «Люття» силы МЧС организовали пункт обогрева. У собравшихся проверили паспорта. Тех, кто проверку не прошёл, задержали.

    «Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД, — сообщил Парфенчиков. — Скопления беженцев на приграничных территориях нет».

    Глава региона добавил, что «весьма сложно здраво объяснить позицию наших западных соседей, которые создают подобные ситуации, нарушая собственные правила миграционной политики».

    Накануне «Фонтанка» показывала «африканцев в снегах» — как мигрантский караван заметало у границы с Финляндией, как раз по дороге к «Люття» и финскому пункту пропуска «Вартиус». Несколько дней назад полиция Карелии уже сообщала, что в Лахденпохском районе задержана группа из 14 иностранных граждан.

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    Комментарии 17

    Гость20 Ноя 2023 в 20:10
    Глава Карелии заявил....
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