Появилось видео, как мигранты штурмуют границу с Финляндией

Мигранты теперь штурмуют Финляндию и в обход официальных переходов — лезут прямо через колючую проволоку и просят убежища, сообщает 47news. Появилось видео, как пишет издание, снятое самими нелегалами.



На кадрах, опубликованных 20 ноября, у забора с колючей проволокой задерживают, вероятно, одного из желающих новой жизни в Евросоюзе. Всего прорвавшихся и запросивших убежище в 50 километрах севернее МАПП «Иматра — Светогорск» было двое, а суммарно по всей границе набралось шестеро, сообщали финские пограничники.