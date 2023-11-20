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    Появилось видео, как мигранты штурмуют границу с Финляндией

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    Мигранты теперь штурмуют Финляндию и в обход официальных переходов — лезут прямо через колючую проволоку и просят убежища, сообщает 47news. Появилось видео, как пишет издание, снятое самими нелегалами.

    На кадрах, опубликованных 20 ноября, у забора с колючей проволокой задерживают, вероятно, одного из желающих новой жизни в Евросоюзе. Всего прорвавшихся и запросивших убежище в 50 километрах севернее МАПП «Иматра — Светогорск» было двое, а суммарно по всей границе набралось шестеро, сообщали финские пограничники.

    47news.ru

    Есть задержания и на российской стороне — в Карелии он них сообщали глава республики и местное МВД. Причиной были просроченные документы.

    Премьер Финляндии Петтери Орпо ранее заявил, что правительство Суоми находится в высокой степени готовности к новым ограничениям на границе с Россией.

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