Старость не всегда повод для уважения. Смольный делит исторические здания по ценности

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный хочет переписать принципы охраны исторических зданий в Петербурге. Вместо одного критерия — возраста, чиновники предложили разделить дома на три категории в зависимости от ценности. Запрет на демонтаж третьей группы, несредовых объектов, предлагается снять. Пока что в этом списке чуть меньше 400 домов.



Комитет по охране памятников (КГИОП) опубликовал акт историко-культурной экспертизы новой версии городского закона №820–7 об объединенных зонах охраны. Законопроект разработало ООО «НИиПИ «Спецреставрация». Ведомство сообщило 20 ноября, что все желающие могут проанализировать проект документа и до 7 ноября прислать свои замечания и предложения.



Действующая редакция закона №820–7 запрещает снос любых исторических зданий, то есть построенных до 1917 года включительно, а также снос зданий до 1957 года и деревянных 1–2-этажных домов на периферии — за пределами исторически сложившихся центральных районов (за исключением Невского района). Зданий — объектов культурного наследия (то есть памятников и выявленных памятников) предложенный законопроект не коснется, они, как и раньше, остаются под охраной.



В КГИОПе пояснили, что задача корректировки — «не ослабить имеющиеся требования, а конкретизировать их». По мнению чиновников, требование сохранять здание исключительно на основании года его постройки (до 1917 года) «приводит в отдельных случаях к ошибкам и неопределенности», и не может защитить ценные дома более поздних годов постройки.

Здания распределят по категориям



В законопроекте все исторические здания на три категории в зависимости от их ценности. В первую вошли ценные средовые объекты, которые формируют участки композиционно-завершенных пространств. Таких в списке пока набралось 909 штук. В основном, речь про здания, которые формируют лицевой фронт застройки. В том числе, это два с половиной десятка зданий на Невском проспекте, а также группы зданий-соседей в центре города, например, набережная Фонтанки, дома №№105, лит. Б, 107, лит. А и 109, лит А, улица Декабристов, 18, лит А и Б, 22–24, лит А (часть здания), 9, 10, 11, 15 и другие.



Вторая категория — самая распространенная, в нее вошли средовые объекты. В списке 6115 зданий. В эту группу вошли постройки, которые соответствуют средовых характеристикам, в том числе восстановленные здания.



Первая и вторая категория, а также исторические дома, которые пока не попали ни в одну из групп, относятся к объектам средовой застройки, в законопроекте прописано, их что снос запрещен. Правда, есть оговорка — это не касается случаев демонтажа отдельных строительных конструкций, если они были признаны аварийными.



Кроме того, под запретом и изменение внешнего облика таких домов. Но и здесь есть ряд исключений. Отдельные изменения допускаются. В частности, локальные изменения фасадов подвального, цокольного и первого этажей (при условии, что КГИОП выдаст такое разрешение). Также разрешено устройство мансард — но с повышением отметки конька не более чем на 1 метр, и перекрытие дворового пространства — если конструкция не будет выше конька самого из низких зданий, которые формируют этот двор.



Изменять дворовые фасады можно, но только если комитет по охране памятников выдаст разрешение, и сохраняется общее архитектурное решение. А в случае с ценными средовыми объектами возможны только локальные изменения. Также возможно и восстановление утраченных исторических архитектурных решений — для этого тоже нужно будет получить разрешение КГИОП.



Отдельно прописано, что в зданиях первой и второй категории нельзя прорубать окна, двери и проемы. Исключение — когда такие проемы были изначально. Также на лицевых фасадах и брандмауэрных стенах, которые видны с открытых пространств, нельзя будет вешать инженерное оборудование, антенны, банкоматы.



В третью категорию вошли несредовые объекты. Это постройки, которые не соответствуют средовым характеристикам, в частности, потому что здание претерпело кардинальные перестройки, реконструкции и его историческое архитектурное решение в итоге было сильно искажено. Таких объектов в перечне пока 389 зданий. В основном, в списке дворовые корпуса. В новой версии запрет на их демонтаж уже не прописан. Также и в КГИОП подчеркнули, что закон не будет регулировать вопросы сноса (разборки) несредовых зданий и обязывать владельцев недвижимости проводить реконструкцию.



Впрочем, по категориям разошлись не все исторические здания. Всего таких в Петербурге насчитывается около 14 тысяч. Как объяснили в КГИОП, постройки, которые не попали ни в одну из категорий, потому что плохо изучены, сохраняют за собой статус исторических.



Градостроительные ошибки Отдельно стоит еще один список — диссонирующих объектов. Это перечень домов, которые не являются ни памятниками, ни дореволюционными, но расположены в исторической среде и чьи параметры и архитектурные решения не «женятся» с режимами охраны, градрегламентами или просто мешают визуальному восприятию памятников и панорам города.



В числе примеров — бизнес-центр «Авеню» на Аптекарской набережной, 20, БЦ «Лениздат» на набережной Фонтанки, 59, советская застройка Воскресенской набережной (дома №№ 10, где располагается военный инженерно-технический университет, 12 и 6–8), а также дом №4 — жилой комплекс современной постройки.



Такой список есть и в действующей редакции, но число зданий в нем сократится с 75 до 71 объекта.



Проверить, включен ли дом в перечни несредовых или диссонирующих объектов, можно по ссылке.

«За» и «против»

Напомним, что в 2023 году закон об охранных зонах уже подвергся корректировке. В него вписали исключения — конкретные исторические здания, которые можно снести под определенные цели. Туда, в частности, вошли 8 зданий на проспекте Обуховской обороны, которые «мешают» строительству Большого Смоленского моста, 21 здание в районе Московского вокзала, где планируется построить терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербурга. Необходимость изменения закона ради инфраструктурных объектов обсуждали еще в 2021 году на совете по сохранению культурного наследия, и уже тогда звучали возражения, что снятие с охраны исторических зданий может создать нехороший прецедент.. Разработку реестра ценной застройки КГИОП анонсировал еще в 2022 году на заседании Градостроительного совета, после чего развернулась дискуссия относительно изменения подхода в охране исторической городской среды, а именно введения оценки ценности каждого конкретного объекта. «Фонтанка» публиковала разошедшиеся мнения экспертов.



Критика, в основном, касалась того, кто и по каким критериям будет определять, ценное здание или нет, и насколько субъективной будет эта оценка. Также не оценившие идею эксперты напоминали, что именно закон №820–7 в свое время сохранил центр города от сноса ради новых строек.

Сторонники смены подхода говорили, что 1917 год — граница очень условная, и одна только дата постройки не может определить ценность здания. Так как невзрачные постройки появлялись и до революции, а здания, которые имеют культурную и архитектурную ценность — и после 1917 года.



В комитете перечисляют плюсы: под охрану можно будет взять дореволюционные здания, которые прошли капремонт в советское время, и возраст которых отсчитывается от года ремонта. Правда, есть и обратные случаи: когда здание официально историческое, но так основательно реконструированное позднее, что от оригинала мало что осталось. Либо в случаях, когда отметка о реконструкции в советское время означала на деле снос и новое строительство.



Пока законопроект далек даже от внесения на рассмотрения парламента. В КГИОПе отметили, что в 2024 году документу предстоит экспертное обсуждение, в частности, на совете по сохранению культурного наследия, в Заксобрании, на заседаниях ИКОМОС и ВООПиК.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

