В Петербурге могут разрешить снос почти 400 исторических зданий. «Фонтанка» публикует список адресов

В Смольном подготовили обновление закона об объединенных охранных зонах объектов культурного наследия. В проекте новой версии отсутствует пункт о запрете сноса зданий, отнесенных к несредовым объектам. Акт историко-культурной экспертизы к проекту зон охраны опубликовал комитет по охране памятников.

Если в действующей редакции закона четко указано, что снос исторических зданий (то есть построенных до 1917 года) запрещен, то в новом проекте постройки разделяются на три категории: ценные средовые объекты, средовые объекты и несредовые объекты. Запрет на демонтаж предлагается сохранить в отношении первой и второй категорий.