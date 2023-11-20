Советник нового президента Аргентины исключила вступление страны в БРИКС с 1 января 2024 года

Аргентина не будет использовать приглашение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом 20 ноября заявила старший экономический советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и наиболее вероятный кандидат на пост главы МИДа Диана Мондино в комментарии Sputnik Brasil.



По словам Мондино, выгода Аргентины от присоединения к БРИКС пока непонятна. Она также добавила, что не понимает, почему к объединению «так много интереса».



Ранее крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине. В своей избирательной кампании он предложил сделать американский доллар национальной валютой страны, а также выступил против продвижения отношений с РФ, Бразилией и Китаем из-за несогласия с их политикой. Вместо этого Милей призвал налаживать союз с США и Израилем.

