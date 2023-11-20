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    В Кремле ждут дальнейших заявлений нового президента Аргентины, призывавшего к отказу от сотрудничества с РФ

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    Россия с уважением относится к выбору граждан Аргентины, которые избрали на должность президента крайне правого политика Хавьера Милея. Об этом 20 ноября в ходе конференц-колла с журналистами заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ.

    «Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — уточнил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    В Кремле уже обратили внимание на предвыборные заявления нового главы Аргентины, но при выстраивании отношений намерены ориентироваться на его слова после инаугурации, подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Как отметил Песков, Аргентина — важная страна в Южной Америке, с которой у России достаточно хорошие отношения.

    Ранее крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине. В своей избирательной кампании он предложил сделать американский доллар национальной валютой страны, а также выступил против продвижения отношений с РФ, Бразилией и Китаем из-за несогласия с их политикой. Вместо этого Милей призвал налаживать союз с США и Израилем.

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    АргентинаВыборы президентаДмитрий Песков
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    Комментарии 6

    Гость20 Ноя 2023 в 13:33
    зачем им Аргентина?
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