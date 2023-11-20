В Кремле ждут дальнейших заявлений нового президента Аргентины, призывавшего к отказу от сотрудничества с РФ

Россия с уважением относится к выбору граждан Аргентины, которые избрали на должность президента крайне правого политика Хавьера Милея. Об этом 20 ноября в ходе конференц-колла с журналистами заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ.

«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной», — уточнил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

В Кремле уже обратили внимание на предвыборные заявления нового главы Аргентины, но при выстраивании отношений намерены ориентироваться на его слова после инаугурации, подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Как отметил Песков, Аргентина — важная страна в Южной Америке, с которой у России достаточно хорошие отношения.