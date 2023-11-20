Президентом Аргентины станет крайне правый политик Хавьер Милей. Его называют «мини-Трампом»

Крайне правый политик Хавьер Милей победил на втором туре президентских выборов в Аргентине. Свое поражение признал кандидат от правящей партии Серхио Масса. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает агентство Telam.
«Милей — президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие 4 годы», — сказал Масса.
Официальные итоги второго тура выборов еще не подведены. После подсчета 99,12% бюллетеней Хавьер Милей набирает 55,70% голосов.
Как отмечает «Ъ», Милей победил на праймериз в 2023 году, будучи аутсайдером опросов. В ходе избирательной кампании он предлагал сделать валютой страны американский доллар, а не аргентинский пессо.
Также Хавьер Милей выдвигал идею по закрытию Центрального банка. Кроме того, правый политик выступает против продвижения отношений с Россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с их политикой. Приоритетными союзниками Милей назвал США и Израиль.
Газета New York Times пишет, что Хавьера Милея на родине прозвали «мини-Трампом». Политик, в частности, отрицает глобальной потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами и выступает против абортов.