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    Президентом Аргентины станет крайне правый политик Хавьер Милей. Его называют «мини-Трампом»

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    Крайне правый политик Хавьер Милей победил на втором туре президентских выборов в Аргентине. Свое поражение признал кандидат от правящей партии Серхио Масса. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает агентство Telam.

    «Милей — президент, которого большинство аргентинцев избрало на следующие 4 годы», — сказал Масса.

    Официальные итоги второго тура выборов еще не подведены. После подсчета 99,12% бюллетеней Хавьер Милей набирает 55,70% голосов.

    Как отмечает «Ъ», Милей победил на праймериз в 2023 году, будучи аутсайдером опросов. В ходе избирательной кампании он предлагал сделать валютой страны американский доллар, а не аргентинский пессо.

    Также Хавьер Милей выдвигал идею по закрытию Центрального банка. Кроме того, правый политик выступает против продвижения отношений с Россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с их политикой. Приоритетными союзниками Милей назвал США и Израиль.

    Газета New York Times пишет, что Хавьера Милея на родине прозвали «мини-Трампом». Политик, в частности, отрицает глобальной потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами и выступает против абортов.

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