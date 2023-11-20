Адвоката, совершившего более 30 сексуальных преступлений с несовершеннолетними, приговорили в Иркутской области

В Иркутской области вынесли приговор члену областной коллегии адвокатов Алексею Торопу. Мужчину признали виновным в более чем 30 сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, сообщает 20 ноября пресс-служба регионального СУ СК РФ. Самое раннее произошло еще 16 лет назад, и, по данным СМИ, он сам же его и расследовал.
В марте 2005 года в поселке Балаганск Иркутской области, где проживают менее 4 тысяч человек, была изнасилована и убита 15-летняя девочка. Как писал «КоммерсантЪ», в совершении преступления заподозрили местного жителя, который ранее уже был осужден за изнасилование, но спустя год дело в отношении него пришлось прекратить за недоказанностью. Преступление оставалось нераскрытым 13 лет, пока в 2020 году криминалисты СК и сотрудники МВД не установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, один из которых на момент задержания был адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.
Подозреваемых задержали. В ходе следствия удалось доказать причастность Торопа к совершению серии преступлений сексуального характера и изнасилованиям женщин, в том числе несовершеннолетних девочек. Самой младшей жертве было 12 лет. «Известно, что одна из его жертв обратилась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и была подвергнута насилию», — сообщали в Следственном комитете.
По информации «Ъ», в 2007 году Тороп был сотрудником районной прокуратуры. Расследованием убийства и изнасилования 15-летней школьницы он занимался лично.
Уголовное дело в отношении адвоката заняло 52 тома. Следователи опросили более 350 свидетелей, было проведено свыше 40 различных экспертиз. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Торопа признали виновным в совершении 30 эпизодов по ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), двух изнасилований (ч. 3 ст. 131 УК РФ) и убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с изнасилованием (п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенных в Балаганске в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.