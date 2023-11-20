Адвоката, совершившего более 30 сексуальных преступлений с несовершеннолетними, приговорили в Иркутской области

В Иркутской области вынесли приговор члену областной коллегии адвокатов Алексею Торопу. Мужчину признали виновным в более чем 30 сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, сообщает 20 ноября пресс-служба регионального СУ СК РФ. Самое раннее произошло еще 16 лет назад, и, по данным СМИ, он сам же его и расследовал.



В марте 2005 года в поселке Балаганск Иркутской области, где проживают менее 4 тысяч человек, была изнасилована и убита 15-летняя девочка. Как писал «КоммерсантЪ», в совершении преступления заподозрили местного жителя, который ранее уже был осужден за изнасилование, но спустя год дело в отношении него пришлось прекратить за недоказанностью. Преступление оставалось нераскрытым 13 лет, пока в 2020 году криминалисты СК и сотрудники МВД не установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, один из которых на момент задержания был адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.