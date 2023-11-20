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    Минюст исключил из реестра иноагентов первое региональное СМИ

    1998
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    ООО «Новости», владевшее бывшим сайтом красноярского телеканала ТВК, исключили из реестра иностранных агентов. Это произошло еще 10 ноября 2023 года, однако известно стало сегодня, 20 ноября.

    Организация была внесена в реестр в сентябре 2022 года после того, как получила от благотворительного фонда Михаила Прохорова один платеж в размере 1,5 миллиона рублей на информационное сопровождение Красноярской книжной ярмарки. ООО «Новости» обжаловало решение Минюста РФ в суде. Пока шли судебные разбирательства, телеканал ТВК и соцсети продолжали работать в штатном режиме.

    В соответствии с федеральным законом, организацию исключают из списка иноагентов, если в течение года она не получает финансирование или иную помощь от иностранных источников.

    В октябре 2023 года ООО «Новости» обратилось в Минюст РФ с заявлением об исключении из реестра. После проверки Минюст не обнаружил нарушения законодательства, ООО «Новости» было исключено из реестра иностранных агентов.

    В разговоре с NGS24.RU представитель организации заявил, что ООО «Новости» было важно избавиться от статуса иноагента именно по реабилитирующим обстоятельствам, а не просто из-за закрытия юридического лица.

    «Решение, конечно, символическое. Потому что сам канал ТВК — это другое СМИ и юрлицо, и он работает, как и прежде, без изменений», — заявили в компании.

    В прошлую пятницу, 17 ноября, российский Минюст включил в список иностранных агентов бывшего директора «Ночлежки» Григория Свердлина*, актрису Яну Троянову*, издание The Moscow Times* и других.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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