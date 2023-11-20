Минюст исключил из реестра иноагентов первое региональное СМИ

ООО «Новости», владевшее бывшим сайтом красноярского телеканала ТВК, исключили из реестра иностранных агентов. Это произошло еще 10 ноября 2023 года, однако известно стало сегодня, 20 ноября. Организация была внесена в реестр в сентябре 2022 года после того, как получила от благотворительного фонда Михаила Прохорова один платеж в размере 1,5 миллиона рублей на информационное сопровождение Красноярской книжной ярмарки. ООО «Новости» обжаловало решение Минюста РФ в суде. Пока шли судебные разбирательства, телеканал ТВК и соцсети продолжали работать в штатном режиме.

В соответствии с федеральным законом, организацию исключают из списка иноагентов, если в течение года она не получает финансирование или иную помощь от иностранных источников. В октябре 2023 года ООО «Новости» обратилось в Минюст РФ с заявлением об исключении из реестра. После проверки Минюст не обнаружил нарушения законодательства, ООО «Новости» было исключено из реестра иностранных агентов.

В разговоре с NGS24.RU представитель организации заявил, что ООО «Новости» было важно избавиться от статуса иноагента именно по реабилитирующим обстоятельствам, а не просто из-за закрытия юридического лица.

«Решение, конечно, символическое. Потому что сам канал ТВК — это другое СМИ и юрлицо, и он работает, как и прежде, без изменений», — заявили в компании.