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    Бутылку 60-летнего виски Macallan продали на аукционе за рекордные 2,7 млн долларов

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    Аукционный дом Sotheby's в Лондоне продал бутылку шотландского виски марки Macallan за 2,2 млн фунтов стерлингов, что соответствует 2,7 млн долларов. Об этом 18 ноября сообщает агентство Associated Press. Оно отмечает, что цена стала рекордной для спиртных напитков.

    Как говорится на сайте Sotheby's, виски The Macallan 1926 выдерживался в течение 60 лет и был разлит в 1986 году всего по 40 бутылкам. В продажу они не поступали. Лишь некоторые из них были предложены главным клиентам компании. Это старейший из напитков, когда либо произведенных Macallan.

    Разыгранная на субботнем аукционе бутылка принадлежала к числу тех, чьи этикетки создавал итальянский художник Валерио Адами. В 2019 году аукционный дом реализовал виски из той же бочки почти за 1,5 млн фунтов, что было предыдущим рекордом.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что на Дальнем Востоке выставили на аукцион двух пингвинов. Их продают по начальной цене 1,76 млн рублей. Чтобы поторговаться за них, нужно соответствовать определенным требованиям.

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