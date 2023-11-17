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    Паутинке и Ому ищут новый дом: семейную пару пингвинов продадут на аукционе

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    Семейная пара пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума отправится в новый дом. Куда именно — станет известно после аукциона, который пройдет 18 декабря.

    Торги по поручению ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук проведет Российский аукционный дом (РАД).

    Приморский океанариум знаменит тем, что это единственное в стране научное учреждение, где в неволе выводят потомство пингвины данного вида — с 2018 года здесь появились на свет 24 птенца. Поэтому Приморский океанариум продает их в другие зоопарки и океанариумы. Сейчас новый дом ищут для самки по кличке Паутинка и самца по кличке Ом. Они родились в декабре 2021 года, чипированы и имеют международный ветпаспорт.

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    «Особенность данного лота в том, что продается уже сформировавшаяся семейная пара пингвинов, т.е. есть высокая вероятность, что в будущем она принесет потомство, — рассказал Дмитрий Пуриков, директор Дальневосточного филиала РАД. — Разумеется, каждый потенциальный покупатель пройдет тщательный отбор на соответствие всем требованиям аукциона, поэтому за судьбу пингвинов можно не волноваться».

    В частности, у потенциального покупателя должна быть действующая лицензия на содержание и использование животных в зоопарках, дельфинариях и океанариумах. Начальная цена — 1,76 млн рублей.

    Ранее РАД уже проводил торги с «одушевленными» лотами — например, в начале сентября 2023 года в рамках Восточного экономического форума состоялся аукцион по продаже ловчих птиц — сапсанов, балабанов и кречетов.

    Пингвин Гумбольдта (также известен как перуанский пингвин) — один из мелких видов пингвинов высотой до 70 см и весом около 4–5 кг. Назван этот пингвин в честь Фридриха Вильгельма фон Гумбольдта — знаменитого немецкого ученого-энциклопедиста, физика, метеоролога, географа, ботаника, зоолога и путешественника.
    Пингвины Гумбольдта обитают на западном скалистом побережье Южной Америки и близлежащих островах, в зоне влияния холодного Перуанского течения.
    Пингвин Гумбольдта имеет чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы чёрные.
    Продолжительность жизни в неволе составляет 15–20 лет.

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