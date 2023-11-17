Паутинке и Ому ищут новый дом: семейную пару пингвинов продадут на аукционе

Семейная пара пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума отправится в новый дом. Куда именно — станет известно после аукциона, который пройдет 18 декабря.

Торги по поручению ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук проведет Российский аукционный дом (РАД).

Приморский океанариум знаменит тем, что это единственное в стране научное учреждение, где в неволе выводят потомство пингвины данного вида — с 2018 года здесь появились на свет 24 птенца. Поэтому Приморский океанариум продает их в другие зоопарки и океанариумы. Сейчас новый дом ищут для самки по кличке Паутинка и самца по кличке Ом. Они родились в декабре 2021 года, чипированы и имеют международный ветпаспорт.