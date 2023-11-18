СМИ: Финские пограничники применили газ на границе с Россией

Финские пограничники остановили просителей убежища на погранпереходе Ниирала, применив газ. Это подтвердил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, 17 ноября сообщают СМИ Суоми.



По данным финской прессы, группа из 30 человек прибыла на границу с Россией вечером в пятницу пешком и на велосипедах. Они попытались пересечь границу, один даже намеревался проскочить мимо пограничника.

Муртонен отметил, что «была группа людей, которые не подчинялись приказам» и чтобы взять ситуацию под контроль, «пришлось применить максимально мягкое силовое средство», которым стала «небольшая» струя газа.