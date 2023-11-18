СМИ: Финские пограничники применили газ на границе с Россией

Финские пограничники остановили просителей убежища на погранпереходе Ниирала, применив газ. Это подтвердил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, 17 ноября сообщают СМИ Суоми.
По данным финской прессы, группа из 30 человек прибыла на границу с Россией вечером в пятницу пешком и на велосипедах. Они попытались пересечь границу, один даже намеревался проскочить мимо пограничника.
Муртонен отметил, что «была группа людей, которые не подчинялись приказам» и чтобы взять ситуацию под контроль, «пришлось применить максимально мягкое силовое средство», которым стала «небольшая» струя газа.
Как заявил Муртонен, пострадавшего осмотрели и оказали ему первую помощь. Какой именно газ применили пограничники, он не сообщил.
Накануне правительство Финляндии приняло решение с 00:00 18 ноября, в ночь с пятницы на субботу, закрыть пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Ограничения пока что будут действовать до 18 февраля 2024 года.