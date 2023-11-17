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    Музыка

    Найденную на «Ленфильме» партитуру «Приключений Шерлока Холмса» передали петербургской Филармонии

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    История с партитурой «Шерлока Холмса», которую читательница «Фонтанки» обнаружила на «Ленфильме» при расхламлении помещений рабочими, получила счастливый конец. Теперь ноты обрели дом в библиотеке петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

    «Большая часть музыки, которая звучит в цикле фильмов о Шерлоке Холмсе, снятых на студии «Ленфильм», была записана Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии (сейчас он называется Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии) под управлением возглавлявшего коллектив в те годы дирижера Александра Сергеевича Дмитриева, — пояснили «Фонтанке» в учреждении культуры. — Поэтому, когда Филармонии стало известно, что в силу стечения обстоятельств ноты с этой музыкой оказались в частных руках, стало ясно, что было бы правильно принять эти драгоценные материалы на хранение в Филармонию: очевидно, что по этим самым оркестровым партиям наши музыканты и играли во время записи».

    Филармония связалась со спасительницей нот, которая с готовностью откликнулась на предложение передать нотный комплект на хранение. Учреждение также сообщило о своей идее киностудии «Ленфильм», там не высказали возражений.

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    Более того, обретенные ноты, возможно, станут поводом запланировать в Филармонии очередной концерт, в котором прозвучит музыка Владимира Дашкевича, и так там периодически исполняемая симфоническими коллективами. Тем более что в январе 2024 года московский композитор отметит 90-летие.

    Напомним, узнав о том, что среди мусора оказались и другие ноты, сохранить их пообещало и руководство «Ленфильма».

    © Фонтанка.Ру

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    ФилармонияЛенфильмПартитурыШерлок Холмс
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