Найденную на «Ленфильме» партитуру «Приключений Шерлока Холмса» передали петербургской Филармонии

История с партитурой «Шерлока Холмса», которую читательница «Фонтанки» обнаружила на «Ленфильме» при расхламлении помещений рабочими, получила счастливый конец. Теперь ноты обрели дом в библиотеке петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича.



«Большая часть музыки, которая звучит в цикле фильмов о Шерлоке Холмсе, снятых на студии «Ленфильм», была записана Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии (сейчас он называется Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии) под управлением возглавлявшего коллектив в те годы дирижера Александра Сергеевича Дмитриева, — пояснили «Фонтанке» в учреждении культуры. — Поэтому, когда Филармонии стало известно, что в силу стечения обстоятельств ноты с этой музыкой оказались в частных руках, стало ясно, что было бы правильно принять эти драгоценные материалы на хранение в Филармонию: очевидно, что по этим самым оркестровым партиям наши музыканты и играли во время записи».

