На «Ленфильме» сохранят найденные ноты оркестровых партитур

На «Ленфильме» разобрались, что за ноты вынесли рабочие из расхламляемого помещения на территории студии. Выяснилось, что это рукописные копии, которые получали музыканты оркестров при записи музыки к кинофильмам.



«В помещении, где это происходило в 70–80-х годах, обнаружено несколько коробок с нотными папками, — говорится в сообщении студии. — На них стоит пометка «хранить 10 лет». Но ноты чудом долежали на «Ленфильме» до сегодняшнего дня. С теми, кто занят ремонтными работами, проведен инструктаж на случай подобных находок».



Киностудия не станет раздавать ноты желающим, как это анонсировал ее администратор, но сохранит их для истории.

