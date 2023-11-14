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    Кино

    На «Ленфильме» сохранят найденные ноты оркестровых партитур

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    8 комментариев

    На «Ленфильме» разобрались, что за ноты вынесли рабочие из расхламляемого помещения на территории студии. Выяснилось, что это рукописные копии, которые получали музыканты оркестров при записи музыки к кинофильмам.

    «В помещении, где это происходило в 70–80-х годах, обнаружено несколько коробок с нотными папками, — говорится в сообщении студии. — На них стоит пометка «хранить 10 лет». Но ноты чудом долежали на «Ленфильме» до сегодняшнего дня. С теми, кто занят ремонтными работами, проведен инструктаж на случай подобных находок».

    Киностудия не станет раздавать ноты желающим, как это анонсировал ее администратор, но сохранит их для истории.

    Напомним, ранее читательница «Фонтанки» обнаружила на улице коробку с папками нот. Забрав одну из них с собой, она увидела партитуру музыки Владимира Дашкевича к «Приключениям Шерлока Холмса».

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    Комментарии 8

    Гость14 Ноя 2023 в 18:39
    зачем?
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