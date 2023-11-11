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    На «Ленфильме» выбрасывали рукописи партитур к известным фильмам. Их спасла читательница «Фонтанки»

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    В редакцию «Фонтанки» вечером 10 ноября обратилась читательница. Она заметила, что на территории киностудии, которая теперь открыта для посещения, на помойку вынесено огромное количество мусора. В том числе, на улице оказались коробки с бумагами. Распотрошив одну из них, женщина обнаружила, к своему удивлению, нотные партитуры.

    По словам читательницы, ноты, написанные от руки, стояли под дождем. Она забрала одну из папок домой и прислала видео в редакцию. На ней видна партитура композитора Владимира Дашкевича к «Приключениям Шерлока Холмса». На обложке стоит дата — 1978 год.

    «Все партитуры у Дашкевича взяты под расписку 23 февраля 1983 года», — гласит снятая на видео записка перед титульным листом.

    Читатель «Фонтанки»

    «Вы вообще представляете, что это такое? — возмутилась читательница «Фонтанки». — Это просто какое-то безумие, просто выкидывали люди на помойку, со всей дури, под дождь, на асфальт!»

    Узнав о такой находке, на место выехал фотокорреспондент «Фонтанки». В указанном месте действительно было множество вещей, но коробок с нотами найти не удалось. Студенты, разбиравшие старый павильон от хлама, рассказали, что ничего ценного не видели — все было в пыли, а ноты если и попадались, то в сильно руинированном состоянии.

    Как пояснил чуть позже человек, представившийся администратором «Ленфильма», коробки на улицу действительно выносили, но их уже перенесли в другое помещение, где их планируют держать до понедельника, а впоследствии от них избавляться, поскольку что с ними делать — неизвестно. И предложил желающим забирать, если что-то нужно.

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    «Фонтанка» задала вопрос о происходящем руководству «Ленфильма». В пресс-службе были шокированы ситуацией.

    «Нотный архив киностудии был закрыт в начале 2000-х, и на территории студии таких документов уже давно никто не видел, — ответили «Фонтанке». — Но мы активно наводим порядок и делаем ремонт в помещениях, в которых годами, а где-то и десятками лет никого не было… Поэтому ценные находки возможны. Судьбу каждой определят эксперты. С данной ситуацией мы сейчас разбираемся».

    © Фонтанка.Ру

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