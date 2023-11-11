На «Ленфильме» выбрасывали рукописи партитур к известным фильмам. Их спасла читательница «Фонтанки»

В редакцию «Фонтанки» вечером 10 ноября обратилась читательница. Она заметила, что на территории киностудии, которая теперь открыта для посещения, на помойку вынесено огромное количество мусора. В том числе, на улице оказались коробки с бумагами. Распотрошив одну из них, женщина обнаружила, к своему удивлению, нотные партитуры.

По словам читательницы, ноты, написанные от руки, стояли под дождем. Она забрала одну из папок домой и прислала видео в редакцию. На ней видна партитура композитора Владимира Дашкевича к «Приключениям Шерлока Холмса». На обложке стоит дата — 1978 год.



«Все партитуры у Дашкевича взяты под расписку 23 февраля 1983 года», — гласит снятая на видео записка перед титульным листом.



Читатель «Фонтанки»

«Вы вообще представляете, что это такое? — возмутилась читательница «Фонтанки». — Это просто какое-то безумие, просто выкидывали люди на помойку, со всей дури, под дождь, на асфальт!»



Узнав о такой находке, на место выехал фотокорреспондент «Фонтанки». В указанном месте действительно было множество вещей, но коробок с нотами найти не удалось. Студенты, разбиравшие старый павильон от хлама, рассказали, что ничего ценного не видели — все было в пыли, а ноты если и попадались, то в сильно руинированном состоянии.

Как пояснил чуть позже человек, представившийся администратором «Ленфильма», коробки на улицу действительно выносили, но их уже перенесли в другое помещение, где их планируют держать до понедельника, а впоследствии от них избавляться, поскольку что с ними делать — неизвестно. И предложил желающим забирать, если что-то нужно.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» задала вопрос о происходящем руководству «Ленфильма». В пресс-службе были шокированы ситуацией.

