Запуск Starship Илона Маска перенесли по техническим причинам

Компания Илона Маска SpaceX заявила о переносе запуска самой большой ракетной системы Starship. Об этом пишет 17 ноября ТАСС со ссылкой на сообщение самой компании.



«Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу», — сообщили в SpaceX.

До этого запуск в Техасе был запланирован на 17 ноября.

SpaceX проводила тестовый запуск Starship в апреле. Сам старт прошел успешно, но спустя три минуты что-то пошло не так: на третьей минуте ракета начала вращаться, а затем произошло возгорание.