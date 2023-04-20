    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    770мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.65eur89.37
    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Самая большая ракета Starship успешно стартовала с земли и «внепланово разобралась» в небе

    3560
    22 комментария
    Скриншот трансляции SpaceX на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-1wcilQ58hI" class="_ io-leave-page" target="_blank">YouTube</a>
    Скриншот трансляции SpaceX на YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    SpaceX Илона Маска 20 апреля все же провела тестовый запуск самой большой ракетной системы Starship, который был отложен несколько дней назад. Сам старт прошел успешно, но спустя три минуты что-то пошло не так.

    Ракета стартовала с площадки в Техасе. Однако когда должна была отделиться тяжелая первая ступень, этого не произошло. На третьей минуте ракета начала вращаться, а затем произошло возгорание. Ведущие трансляцию назвали это «внеплановым быстрым демонтажем».

    ПоделитьсяПоделиться

    В SpaceX прокомментировали сегодняшнюю неудачу, заявив, что команда изучит данные о возникшей проблеме и продолжит работать над Starship и готовиться к следующему тесту.

    Starship — многоразовая ракетная система, состоящая из космического Ship 24 и носителя Super Heavy. Разрабатывать ее SpaceX начала в 2019 году. Первоначально тестовый запуск ракеты должен был состояться 17 апреля, но за несколько минут до начала его отложили из-за проблемы с «клапаном давления». Ранее во время испытаний системы уже происходили инциденты со взрывами.

    Скриншот трансляции SpaceX на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-1wcilQ58hI" class="_ io-leave-page" target="_blank">YouTube</a>
    Скриншот трансляции SpaceX на YouTube

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    SpaceXИлон Маск
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close