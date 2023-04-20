Самая большая ракета Starship успешно стартовала с земли и «внепланово разобралась» в небе

SpaceX Илона Маска 20 апреля все же провела тестовый запуск самой большой ракетной системы Starship, который был отложен несколько дней назад. Сам старт прошел успешно, но спустя три минуты что-то пошло не так.

Ракета стартовала с площадки в Техасе. Однако когда должна была отделиться тяжелая первая ступень, этого не произошло. На третьей минуте ракета начала вращаться, а затем произошло возгорание. Ведущие трансляцию назвали это «внеплановым быстрым демонтажем».

В SpaceX прокомментировали сегодняшнюю неудачу, заявив, что команда изучит данные о возникшей проблеме и продолжит работать над Starship и готовиться к следующему тесту.

Starship — многоразовая ракетная система, состоящая из космического Ship 24 и носителя Super Heavy. Разрабатывать ее SpaceX начала в 2019 году. Первоначально тестовый запуск ракеты должен был состояться 17 апреля, но за несколько минут до начала его отложили из-за проблемы с «клапаном давления». Ранее во время испытаний системы уже происходили инциденты со взрывами.