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    Starship пока не полетел. Запуск самой мощной ракеты отложили за несколько минут до старта

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    Попытка старта самой большой ракетной системы Starship отложена как минимум на 48 часов. Об этом SpaceX Илона Маска объявил буквально за несколько минут до запланированного старта 17 апреля.

    Беспилотная миссия должна была стартовать с площадки в Техасе. Однако, согласно заявлению Маска, возникла проблема с «клапаном давления». Предположительно, ракету все же попробуют запустить на этой неделе.

    Starship имеет высоту почти 120 метров. Корабль спроектирован таким образом, чтобы иметь вдвое большую тягу, чем другие ракеты.

    Маск предвидел проблемы, призывая наблюдателей несколько умерить ожидания и напоминал, что при первом запуске нередки неудачи.

    «Это первый запуск очень сложной, гигантской ракеты, поэтому она может не запуститься. Мы будем очень осторожны, и если мы увидим что-то, что нас беспокоит, мы отложим запуск», – писал он в социальных сетях.

    Starship – многоразовая ракетная система. Она состоит из космического Ship 24 и носителя Super Heavy. Разработка системы началась в 2019 году. Во время испытаний уже происходили инциденты со взрывами.

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