Набиуллина: с каждым упущенным процентом инфляции граждане теряют 600 млрд рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как инфляция влияет на доходы граждан страны. По ее оценке, с каждым упущенным процентом россияне теряют 600 млрд рублей.

«Назову одну цифру, которая показывает, насколько болезненна инфляция для граждан. Остатков на рублевых счетах, вкладах граждан и наличных в обращении на сегодня — чуть меньше 60 триллионов рублей. Это значит, что цена каждого упущенного процента инфляции за год, то есть если мы допускаем на 1% инфляции больше, — это 600 миллиардов рублей с кармана людей», — заявила она 16 ноября на пленарном заседании Госдумы, посвященном основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Глава ЦБ отметила, что повышение ключевой ставки, и как следствие — ставок по депозитам в банках, позволяет гражданам компенсировать потери. Так, последний шаг на повышение ключевой ставки с 13% до 15% в конце октября был сделан соразмерно инфляции.

«Все расчеты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше», — подчеркнула Набиуллина.