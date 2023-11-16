ЦБ может снизить ключевую ставку в 2024 году. Есть одно условие

Банк России готов снижать ключевую ставку в следующем году, но это будет возможно только после того, как годовая инфляция приблизится к уровню 4%. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы.



«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем», — сказала она.