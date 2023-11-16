ЦБ может снизить ключевую ставку в 2024 году. Есть одно условие

Банк России готов снижать ключевую ставку в следующем году, но это будет возможно только после того, как годовая инфляция приблизится к уровню 4%. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы.
«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем», — сказала она.
Регулятор рассматривает еще два возможных сценария развития событий. Первый предусматривает новые санкции и нарастание деглобализации, второй — мировой финансовый кризис. Согласно этим прогнозам, инфляция может вернуться к целевому показателю в 4% немного позже — в 2025 году.
По словам председателя ЦБ, годовая инфляция в стране последовательно растет с июня и сейчас уже превышает 7%. По сравнению с целью такой уровень «нельзя назвать безобидным».
Ошибочно думать, что можно было не повышать ключевую ставку, и тогда кредиты остались бы такими же доступными, как и раньше, отметила Набиуллина. «Банки не будут кредитовать себе в убыток, по ставкам ниже инфляции», — добавила она.
Глава ЦБ призвала бизнес активнее привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и размещать облигации. Это сложнее, чем просто взять кредит, поскольку нужно раскрывать информацию о компании, учитывая санкционные риски, однако «это открывает гораздо больше возможностей для бизнеса и для экономики в целом», считает она.