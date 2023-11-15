Спасибо яйцам и огурцам. Годовая инфляция в России ускорилась до 7,2%

Инфляция в России за период с 8 по 13 ноября замедлилась до 0,23% после 0,42% неделей ранее, однако годовые темпы роста цен на яйцах и огурцах подкатываются все ближе к верхней границе прогноза ЦБ по инфляции на конец 2023 года. Как следует из опубликованного 15 ноября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата, годовая инфляция в стране составила 7,16%.



По сравнению с предыдущей неделей ускорился рост цен на огурцы и куриные яйца — до 9,1% и 3,4% соответственно. Замедлился рост цен на помидоры, до 5,7% после 8,8% неделей ранее, а также на мясные консервы для детского питания и репчатый лук, при этом на 1,1% подорожала капуста.