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    Спасибо яйцам и огурцам. Годовая инфляция в России ускорилась до 7,2%

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    Инфляция в России за период с 8 по 13 ноября замедлилась до 0,23% после 0,42% неделей ранее, однако годовые темпы роста цен на яйцах и огурцах подкатываются все ближе к верхней границе прогноза ЦБ по инфляции на конец 2023 года. Как следует из опубликованного 15 ноября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата, годовая инфляция в стране составила 7,16%.

    По сравнению с предыдущей неделей ускорился рост цен на огурцы и куриные яйца — до 9,1% и 3,4% соответственно. Замедлился рост цен на помидоры, до 5,7% после 8,8% неделей ранее, а также на мясные консервы для детского питания и репчатый лук, при этом на 1,1% подорожала капуста.

    В непродовольственной части потребительской корзины цены стабилизировались после того, как неделей ранее на 5,5% подорожали отечественные легковушки и на 1,5% — препарат левомеколь. А вот в категории услуг, напротив, на 3,8% возросла стоимость авиаперелетов, хотя неделей ранее она снижалась на 4,3%.

    В конце октября Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2023 года до 7–7,5%. Регулятор будет учитывать текущие темпы роста цен при принятии решения по ключевой ставки на следующем заседании 15 декабря. Если он не увидит признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, от может снова повысить ключевую ставку.

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    Инфляция
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