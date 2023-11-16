Музеи, ЗАГС, рестораны и кинотеатр: гостям Культурного форума показали фотовыставку о реставрации и будущем кронштадтских фортов

В Главном штабе Эрмитажа развернулась выставка фотографий, демонстрирующих процесс реставрации и приспособления кронштадтских фортов «Кроншлот», «Пётр Первый» и «Император Александр Первый». Увидеть ее смогут участники Санкт-Петербургского международного культурного форума. Организаторами фотовыставки выступили проект «Остров фортов» и АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума». На 22 мольбертах с помощью фотографий и текстовых пояснений показано, как выглядели форты до реставрации, как проходили археологические исследования, а также ход противоаварийных и реставрационных работ. Также здесь можно увидеть, как планируется приспособить форты к современному использованию в будущем.



Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться





Работы на фортах начались в 2019 году, и к сегодняшнему дню выполнено уже более 70% от общего объема. Реставрацию планируется завершить в 2025 году, а затем начнется процесс приспособления к новым функциям.

Так, на форте «Кроншлот» появятся музейный комплекс, посвященный истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. Кроме того, на «Кроншлоте» появится площадка для бракосочетаний — в окружении внутренней гавани и исторических зданий. На «Петре Первом» музей посвятят минно-взрывному делу, здесь будут ресторан и кафе, а также смотровая площадка с обзором акватории и пространство для проведения культурно-массовых мероприятий.

На форт «Император Александр Первый», который также называли «чумным», будет создан музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Внутренний двор планируется закрыть стеклянным куполом, что позволит использовать его для проведения различных мероприятий круглый год. Здесь также планируются ресторан и гостиничные номера.