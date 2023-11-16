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    Остров фортов

    Музеи, ЗАГС, рестораны и кинотеатр: гостям Культурного форума показали фотовыставку о реставрации и будущем кронштадтских фортов

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    В Главном штабе Эрмитажа развернулась выставка фотографий, демонстрирующих процесс реставрации и приспособления кронштадтских фортов «Кроншлот», «Пётр Первый» и «Император Александр Первый». Увидеть ее смогут участники Санкт-Петербургского международного культурного форума.

    Организаторами фотовыставки выступили проект «Остров фортов» и АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума». На 22 мольбертах с помощью фотографий и текстовых пояснений показано, как выглядели форты до реставрации, как проходили археологические исследования, а также ход противоаварийных и реставрационных работ. Также здесь можно увидеть, как планируется приспособить форты к современному использованию в будущем.

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    Работы на фортах начались в 2019 году, и к сегодняшнему дню выполнено уже более 70% от общего объема. Реставрацию планируется завершить в 2025 году, а затем начнется процесс приспособления к новым функциям.

    Так, на форте «Кроншлот» появятся музейный комплекс, посвященный истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. Кроме того, на «Кроншлоте» появится площадка для бракосочетаний — в окружении внутренней гавани и исторических зданий.

    На «Петре Первом» музей посвятят минно-взрывному делу, здесь будут ресторан и кафе, а также смотровая площадка с обзором акватории и пространство для проведения культурно-массовых мероприятий.

    На форт «Император Александр Первый», который также называли «чумным», будет создан музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Внутренний двор планируется закрыть стеклянным куполом, что позволит использовать его для проведения различных мероприятий круглый год. Здесь также планируются ресторан и гостиничные номера.

    «Форты много лет не интересовали инвесторов из-за больших затрат на реставрацию и подключение к инженерным сетям — таких расходов не потянула бы ни одна финансовая модель коммерческого проекта. Без решения этих проблем человечество уже в обозримой перспективе могло бы лишиться этих объектов культурного наследия — без ухода их состояние быстро ухудшалось, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Благодаря поручению президента России о создании кластера «Остров фортов» и включении мероприятий по реставрации фортов в госпрограмму «Развитие культуры» государство взяло на себя функцию по реставрации фортов и централизованному подключению фортов к инженерным сетям — впервые в истории. Утвержденный Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга проект приспособления фортов для современного использования, предусматривающий создание на фортах как музеев, так и дополнительного диверсифицированного комплекса инфраструктуры, заложил основу для их высокой круглогодичной востребованности. Таким образом, созданы условия для прихода инвесторов, которые возьмут на себя содержание фортов, сняв это бремя с плеч государства. Будет обеспечена планомерная реализация культурного, туристского, просветительского потенциала этих масштабных исторических сооружений без дальнейших затрат государственного бюджета на эти цели».

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