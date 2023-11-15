Петербургский суд вынес приговор по делу об отмывании 78 млн рублей «Адмиралтейских верфей»

Горсуд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего генерального директора АО «НовИТ Про» Андрея Петрова, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у «Адмиралтейских верфей» при выполнении заказа.
Как сообщает в среду, 15 ноября, объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант получил по совокупности 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Еще 3 года он не сможет руководить проектами, связанными с ОПК. Также суд взыскал с Петрова в пользу МО РФ более 460 млн рублей. Дело рассматривалось в особом порядке и в закрытом режиме, так как ряд документов сопровождался грифом «Совершенно секретно». Петрова взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что с фигурантом было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
«Фонтанка» рассказывала ранее о сути дела. Петров и иные неустановленные лица организовали проведение контролируемой закупки, обеспечили признание ее несостоявшейся, чтобы в дальнейшем контракт был заключен с АО «НовИТ ПРО» как с единственным участником. Компания должна была изготовить модель подлодки проекта 677 «Лада». Организация выставила АО «Адмиралтейские верфи» счет и получила в качестве аванса 460 156 812 рублей, которые в дальнейшем были похищены.
С июня по август 2016 года гендиректор компании Андрей Петров заключил с одним из банков договор выдачи простых дисконтных векселей. За шесть сделок было куплено 17 таких векселей на 77 440 388 рублей 77 копеек. Так Петров легализовал преступный доход.
Еще одним фигурантом по данному делу был бизнесмен Валерий Пшеничный. В камере СИЗО он провел всего две недели, его тело нашли с петлей на шее. Следствие обратило внимание на компанию Пшеничного после проверки ФАС. Антимонопольщики заподозрили искусственное завышение цен на изготовлении трехмерной модели подлодки «Варшавянка». На нем у МО РФ якобы удалось похитить 100 миллионов рублей.