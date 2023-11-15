Петербургский суд вынес приговор по делу об отмывании 78 млн рублей «Адмиралтейских верфей»

Горсуд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего генерального директора АО «НовИТ Про» Андрея Петрова, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у «Адмиралтейских верфей» при выполнении заказа.

Как сообщает в среду, 15 ноября, объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант получил по совокупности 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Еще 3 года он не сможет руководить проектами, связанными с ОПК. Также суд взыскал с Петрова в пользу МО РФ более 460 млн рублей. Дело рассматривалось в особом порядке и в закрытом режиме, так как ряд документов сопровождался грифом «Совершенно секретно». Петрова взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что с фигурантом было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.



«Фонтанка» рассказывала ранее о сути дела. Петров и иные неустановленные лица организовали проведение контролируемой закупки, обеспечили признание ее несостоявшейся, чтобы в дальнейшем контракт был заключен с АО «НовИТ ПРО» как с единственным участником. Компания должна была изготовить модель подлодки проекта 677 «Лада». Организация выставила АО «Адмиралтейские верфи» счет и получила в качестве аванса 460 156 812 рублей, которые в дальнейшем были похищены.



С июня по август 2016 года гендиректор компании Андрей Петров заключил с одним из банков договор выдачи простых дисконтных векселей. За шесть сделок было куплено 17 таких векселей на 77 440 388 рублей 77 копеек. Так Петров легализовал преступный доход.

