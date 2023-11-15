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    В Кремле заявили об отсутствии у МОК монополии на спортивный мир

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    Россия продолжит работать с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на то, что директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклауд призвал игнорировать Всемирные игры дружбы в РФ. Об этом в ходе конференц-колла с журналистами 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Москва не согласна с позицией МОК по перспективам российских спортсменов, но продолжит контакты с комитетом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с изданием «Спорт-экспресс» отметила, что чиновники «превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта». Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала реакцию МОК ожидаемой, но подчеркнула, что в России от спортсменов не будут требовать отречься от флага или сменить форму.

    Ранее Джеймс Маклауд заявил, что в связи с растущей политизацией мирового спорта все национальные комитеты должны с осторожностью отнестись к Всемирным играм дружбы. Любое участие в этом мероприятии он назвал противоречащим рекомендациям исполкома МОК, а также коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости спорта.

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