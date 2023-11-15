В Кремле заявили об отсутствии у МОК монополии на спортивный мир

Россия продолжит работать с Международным олимпийским комитетом (МОК), несмотря на то, что директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклауд призвал игнорировать Всемирные игры дружбы в РФ. Об этом в ходе конференц-колла с журналистами 15 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Москва не согласна с позицией МОК по перспективам российских спортсменов, но продолжит контакты с комитетом.