В МОК призвали национальные олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх дружбы в России

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные олимпийские комитеты (НОК) не участвовать в Играх дружбы, которые планируется провести в России в сентябре 2024 года. В МОК считают, что участие в этих соревнованиях нарушит рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. «Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — заявил директор департамента по связям с НОК МОК Джеймс Маклауд, чьи слова приводит портал Inside the games.

Он подтвердил, что любое участие нацкомитетов во Всемирных играх дружбы противоречит как рекомендациям исполкома МОК от 25 февраля 2022 года, так и коллективной цели олимпийского движения по сохранению «независимости спорта». 22 июня глава МОК Томас Бах на решение о проведении Всемирных игр дружбы заявил, что таким образом РФ пытается организовать «политизированные спортивные соревнования».

В разговоре с ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала реакцию МОК ожидаемой. При этом в РФ никто не будет требовать от спортсменов отречься от флага и сменить форму, отметила Винер.

Игры дружбы запланированы на сентябрь 2024 года — решение принял российский президент Владимир Путин. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что Игры не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.