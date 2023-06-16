Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году

Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Как сообщает «Матч ТВ», об этом 16 июня заявил секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов на ПМЭФ-2023 в рамках сессии «Суверенитет в спорте».

По его словам, подготовка уже началась. В частности, прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.

Филиппов отметил, что Игры дружбы станут регулярными соревнованиями, которые будут проходить раз в четыре года.

Ранее стали известны критерии участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Требования почти совпадают с требованиями к спортсменам-беженцам.