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    Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году

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    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Как сообщает «Матч ТВ», об этом 16 июня заявил секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов на ПМЭФ-2023 в рамках сессии «Суверенитет в спорте».

    По его словам, подготовка уже началась. В частности, прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.

    Филиппов отметил, что Игры дружбы станут регулярными соревнованиями, которые будут проходить раз в четыре года.

    Ранее стали известны критерии участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Требования почти совпадают с требованиями к спортсменам-беженцам.

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    Комментарии 5

    VKuser4918336216 Июн 2023 в 12:23
    в СССР тоже были Игры доброй воли и Олимпиада 80
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:16
    С кем дружим? Нормальные страны все отвеонулись...
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:13
    После выступления Дугина это самый прикольный результат Пмэф.
    +1−0
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