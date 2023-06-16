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    МОК приравняет российских спортсменов на Олимпиаде в Париже к беженцам

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    МОК утвердил условия участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже. Как сообщает 15 июня агентство «Весь спорт», критерии основаны на принципах, которые применялись ранее для формирования команды беженцев, существующей с 2016 года.

    — В Париже российские спортсмены будут участвовать как нейтральные атлеты под эгидой МОК и будут выступать под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;

    — Для участия в Играх атлеты должны самостоятельно подать заявки на своё имя, без помощи Олимпийского комитета России и национальных федераций;

    — Заявки будут проверяться на соответствие квалификационным стандартам и критериям МОК;

    — После того, как заявка атлета будет одобрена МОК, он обязан прекратить участие в национальных соревнованиях и отказаться от поддержки со стороны российских спортивных организаций, включая финансовую и организационную;

    — МОК возьмет на себя финансирование участия атлета в Играх, включая транспорт, проживание и питание. Решение бытовых вопросов во время Игр будет осуществляться сотрудниками, назначенными МОК. Вопрос о возможности присутствия личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) на данный момент не урегулирован;

    — МОК также будет ответственен за разработку спортивной формы для нейтральных атлетов.

    Агентство утверждает, что указанные принципы уже переданы руководителям российского спорта.

    Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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