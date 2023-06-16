МОК приравняет российских спортсменов на Олимпиаде в Париже к беженцам

МОК утвердил условия участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже. Как сообщает 15 июня агентство «Весь спорт», критерии основаны на принципах, которые применялись ранее для формирования команды беженцев, существующей с 2016 года.



— В Париже российские спортсмены будут участвовать как нейтральные атлеты под эгидой МОК и будут выступать под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;

— Для участия в Играх атлеты должны самостоятельно подать заявки на своё имя, без помощи Олимпийского комитета России и национальных федераций;