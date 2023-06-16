МОК приравняет российских спортсменов на Олимпиаде в Париже к беженцам

МОК утвердил условия участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже. Как сообщает 15 июня агентство «Весь спорт», критерии основаны на принципах, которые применялись ранее для формирования команды беженцев, существующей с 2016 года.
— В Париже российские спортсмены будут участвовать как нейтральные атлеты под эгидой МОК и будут выступать под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;
— Для участия в Играх атлеты должны самостоятельно подать заявки на своё имя, без помощи Олимпийского комитета России и национальных федераций;
— Заявки будут проверяться на соответствие квалификационным стандартам и критериям МОК;
— После того, как заявка атлета будет одобрена МОК, он обязан прекратить участие в национальных соревнованиях и отказаться от поддержки со стороны российских спортивных организаций, включая финансовую и организационную;
— МОК возьмет на себя финансирование участия атлета в Играх, включая транспорт, проживание и питание. Решение бытовых вопросов во время Игр будет осуществляться сотрудниками, назначенными МОК. Вопрос о возможности присутствия личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) на данный момент не урегулирован;
— МОК также будет ответственен за разработку спортивной формы для нейтральных атлетов.
Агентство утверждает, что указанные принципы уже переданы руководителям российского спорта.
Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.