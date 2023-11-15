РИА: Бывший глава самарского правительства Виктор Кудряшов задержан после обысков

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра строительства региона Михаил Ассев были задержаны после обысков. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости.

«Их действительно задержали», — рассказал госагентству источник в силовых структурах.



По данным собеседника газеты «Коммерсант», следствие намерено выйти с ходатайством об аресте задержанных. Не исключено, что чиновников этапируют в столицу.

14 ноября вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подал в отставку по состоянию здоровья. Позже самарское издание 63.RU сообщило о проведении обысков у отставного вице-губернатора и врио министра строительства Михаила Асеева по делу о превышении полномочий. Как пишет «Коммерсант-Волга», Кудряшов решил уйти в отставку после того, как суд 13 ноября разрешил провести обыски в его доме и на работе. По данным прессы, обыски связаны с превышением полномочий при строительстве станции метро «Самарская», на которую власти региона выделили деньги компании «Волгатрансстрой-проект». Чиновники могли перечислить фирме 194 млн рублей, а «Самарскую» в итоге отказались строить из-за якобы небольшого расстояния между станциями.