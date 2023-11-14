Обыски проходят в правительстве Самарской области — через несколько часов после отставки его главы Виктора Кудряшова

К ушедшему с поста главы правительства Самарской области Виктору Кудряшову пришли с обысками, пишет 14 ноября портал 63.RU. По данным медиа, обыски проходят также в Минстрое в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Информацию подтверждают федеральные госагентства РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источники.

Во вторник в региональном правительстве сообщили, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Это решение он принял месяц назад, отметили в кабмине.