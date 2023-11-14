Обыски проходят в правительстве Самарской области — через несколько часов после отставки его главы Виктора Кудряшова

К ушедшему с поста главы правительства Самарской области Виктору Кудряшову пришли с обысками, пишет 14 ноября портал 63.RU. По данным медиа, обыски проходят также в Минстрое в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Информацию подтверждают федеральные госагентства РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источники.
Во вторник в региональном правительстве сообщили, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Это решение он принял месяц назад, отметили в кабмине.
Telegram-каналы, на которые ссылаются региональные издания, пишут, что чиновник вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей ООО «Волгатрансстрой-проект», которая разрабатывала проект станции метро «Самарская». Ее решили не строить из-за якобы небольшого расстояния между станциями.
Деятельность самарского Минстроя не в первый раз попадает в поле зрения следователей. Предыдущий глава ведомства Николай Плаксин находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий. Временно исполняющий обязанности министра строительства Самарской области — Михаил Асеев, сейчас, по данным прессы, он также попал в поле зрение силовиков. Сообщается об обысках в Минстрое и офисе группы компаний «Волгатрансстрой» (ВТС), а именно — в подразделении «Волгатрансстрой-Проект».
«Волгатрансстрой» зарабатывает миллиарды на госконтрактах, указывает 63.RU. ВТС занимается строительством метро в городе, к примеру станций «Алабинская» и «Театральная» (еще не достроена). Министр строительства Плаксин, который находится под следствием, вышел из структур ВТС.
Местные власти и пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области воздерживаются от комментариев.