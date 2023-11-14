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    Обыски проходят в правительстве Самарской области — через несколько часов после отставки его главы Виктора Кудряшова

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    К ушедшему с поста главы правительства Самарской области Виктору Кудряшову пришли с обысками, пишет 14 ноября портал 63.RU. По данным медиа, обыски проходят также в Минстрое в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Информацию подтверждают федеральные госагентства РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источники.

    Во вторник в региональном правительстве сообщили, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Это решение он принял месяц назад, отметили в кабмине.

    Фото: Роман Данилкин
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    Telegram-каналы, на которые ссылаются региональные издания, пишут, что чиновник вместе с коллегой перечислил 194 миллиона рублей ООО «Волгатрансстрой-проект», которая разрабатывала проект станции метро «Самарская». Ее решили не строить из-за якобы небольшого расстояния между станциями.

    Деятельность самарского Минстроя не в первый раз попадает в поле зрения следователей. Предыдущий глава ведомства Николай Плаксин находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий. Временно исполняющий обязанности министра строительства Самарской области — Михаил Асеев, сейчас, по данным прессы, он также попал в поле зрение силовиков. Сообщается об обысках в Минстрое и офисе группы компаний «Волгатрансстрой» (ВТС), а именно — в подразделении «Волгатрансстрой-Проект».

    «Волгатрансстрой» зарабатывает миллиарды на госконтрактах, указывает 63.RU. ВТС занимается строительством метро в городе, к примеру станций «Алабинская» и «Театральная» (еще не достроена). Министр строительства Плаксин, который находится под следствием, вышел из структур ВТС.

    Местные власти и пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области воздерживаются от комментариев.

    Фото: Роман Данилкин

    Справка:

    Виктор Кудряшов     — уроженец Тюменской области, большую часть жизни провел в Самаре, выпускник Самарского государственного экономического университета, кандидат экономических наук.

    В девяностые возглавил отдел инвестиционной политики департамента по экономике. Недолго проработав там, он ушел в бизнес, где начал трудиться вместе с Дмитрием Азаровым — ныне губернатором Самарской области.

    В 1990-е они работали в ЗАО «Волгопромхим», объединявшем несколько предприятий региона. Азаров тогда был замгендиректора, Кудряшов — главой экономического департамента управляющей компании ЗАО «Волгопромхим».

    Затем Кудряшов и Азаров ушли в ООО «Средневолжская газовая компания», где также получили руководящие должности. В 2006 году оба вернулись в политику. Азаров стал первым заместителем главы Самары, а Кудряшов возглавил департамент экономического развития города.

    Их карьеры шли вверх, в 2017 году президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области, через два года Виктор Кудряшов возглавил правительства Самарской области.

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