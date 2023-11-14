Юного неонациста, топтавшего цветы у памятника в День освобождения Ленинграда от блокады, наказали общественными работами и психиатром

Санкт-Петербургский горсуд признал виновным в реабилитации нацизма
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга
В ходе заседаний молодой человек признал вину.
Суд наказал его обязательными работами на срок в
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Санкт-Петербургский горсуд признал виновным в реабилитации нацизма
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга
В ходе заседаний молодой человек признал вину.
Суд наказал его обязательными работами на срок в
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