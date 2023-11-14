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    Юного неонациста, топтавшего цветы у памятника в День освобождения Ленинграда от блокады, наказали общественными работами и психиатром

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    Санкт-Петербургский горсуд признал виновным в реабилитации нацизма 17-летнего петербуржца, «отличившегося» в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, подсудимый, по версии гособвинения, 30 января этого года топтал цветы у памятника героини блокадного Ленинграда, поэтессы Ольги Берггольц. А потом несколько раз зиговал на глазах у пришедших людей.

    В ходе заседаний молодой человек признал вину.

    Суд наказал его обязательными работами на срок в 120 часов. Парню также придется пройти принудительное лечение, а потом и наблюдаться у врача-психиатра в рамках амбулаторного лечения.

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    Реабилитация нацизмаПриговорГорсуд
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    Комментарии 7

    Гость14 Ноя 2023 в 15:44
    А Шаману можно?
    +2−0
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