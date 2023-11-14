Несмотря на минус, дороги в центре Петербурга хранят тепло. Подмораживать начнёт, когда разойдутся облака

Циклон уходит от нас на северо-восток, поэтому давление медленно растёт. Как атмосферные процессы влияют на погоду в Петербурге, объяснил 14 ноября главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



Сильных осадков этот циклон вчера не принёс, но их количество за сутки оказалось значительным: 12–20 мм на всей территории Петербурга, только на крайнем западе меньше. Например, в Зеленогорске и Кронштадте за сутки выпало всего по 5 мм осадков. Сегодня ночью в городе тоже был снег, но совсем мало — от 1 до 2 мм.

