Несмотря на минус, дороги в центре Петербурга хранят тепло. Подмораживать начнёт, когда разойдутся облака

Циклон уходит от нас на северо-восток, поэтому давление медленно растёт. Как атмосферные процессы влияют на погоду в Петербурге, объяснил 14 ноября главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
Сильных осадков этот циклон вчера не принёс, но их количество за сутки оказалось значительным: 12–20 мм на всей территории Петербурга, только на крайнем западе меньше. Например, в Зеленогорске и Кронштадте за сутки выпало всего по 5 мм осадков. Сегодня ночью в городе тоже был снег, но совсем мало — от 1 до 2 мм.
Температура воздуха в Петербурге преодолела нулевую отметку и ушла в минус, но на состоянии дорог в центре города это не сказалось. Город хранит тепло, и дороги начнёт подмораживать только в ночь на четверг, когда начнутся прояснения в облаках.
Зона со снегом уже отошла к востоку от города, поэтому в осадках перерыв. Но в ближайшие сутки снег пойдёт снова.
«С отходом циклона от Ленинградской области ветер повернет на северо-восточное направление и начнется влияние Ладожского озера, над которым будут образовываться облака и выносить снег на территорию Санкт-Петербурга», — рассказывает синоптик.
Всю ближайшую неделю в Петербурге ожидается зимняя погода.
«Снега немного, а вот температура воздуха будет большую часть периода отрицательной. В отдельные ночи она может опускаться даже ниже -5 градусов, хотя днем в Санкт-Петербурге будет стремиться к 0 градусов», — отмечает Колесов.