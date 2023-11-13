Специалист Красного Креста объяснит, почему инсульт молодеет и как его распознать

Инсульт считался болезнью пожилых: к нему приводят нарушения в сердечно-сосудистой системе, а они развиваются обычно в немолодом возрасте. Но инсульт «молодеет». Почему это происходит и чем инсульт отдельно опасен в молодом возрасте, расскажут 15 ноября в Маяковке. Бесплатно. 16+

По данным ВОЗ, каждые полминуты у кого-то на планете случается инсульт. К тому или иному участку мозга перестает поступать кислород, клетки умирают. Инсульт коварен: частые сильные головные боли, в глазах темнеет, голова кружится — эти симптомы можно списать на стресс, утомление и т. д. Между тем это как раз может быть предупреждением о проблемах с кровоснабжением мозга. При не оказанной вовремя помощи они могут привести к параличу конечностей, дефектам речи, ухудшению зрения или слуха. 40% перенесших инсульт — люди трудоспособного возраста, и инсульт — одна из основных причин утраты трудоспособности. Симптомы уже случившегося инсульта — внезапная нестерпимая головная боль, до тошноты; жар, сильное сердцебиение и потоотделение; онемение конечностей; возможная потеря речи или координации (отсюда, например, характерный признак инсульта — если попросить человека улыбнуться, получится несимметричная гримаса).

15 ноября в Маяковке на лекции «Молодеющий инсульт» специалист Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста расскажет, возможно ли предотвратить недуг, что к нему приводит, как его распознать и какие меры неотложной помощи до приезда скорой принять.



Подробности встречи на сайте библиотеки в разделе мероприятий. Начало в 13:00.



Александра Шеромова

