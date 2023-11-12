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    Театры

    Умерла драматург Нина Садур, по чьим произведениям ставили многие театры России

    1967
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    Известный российский писатель и драматург, Нина Садур умерла 12 ноября после продолжительной болезни в Москве. Ей было 73 года, об ее уходе сообщила в соцсетях дочь Екатерина.

    Нина Садур родилась в Новосибирске, училась в Литературном институте имени А. М. Горького. Ее прославила первая же пьеса — «Чудная баба» (1981), — причем не только в России, но и за рубежом: ее ставили и издавали в Швеции, Финляндии, Англии, Германии, Словакии, Японии. Потом были «Уличенная ласточка» (также 1981), по которой снял сериал Кирилл Серебренников, и «Панночка» (1985). Первый сборник Садур выпустила в 1989-м.

    Ее стиль относили к авангарду, постмодернизму, русскому абсурдизму и магическому реализму. Спектакли по ее пьесам ставили многие российские театры — Ленком Марка Захарова, Театр «Сфера», Театр имени Вахтангова, «Школа драматического искусства» в Москве, Молодежный театр на Фонтанке и ЦЕХЪ, где и сейчас идет романтическая постановка «Когда наступит ночь» по книгам Садур и стихам Александра Башлачева, с которым драматург была знакома.

    Отпевание, гражданская панихида и похороны Нины Садур состоятся в среду, 15 ноября. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая Мирликийского в Бирюлево.

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