Умерла драматург Нина Садур, по чьим произведениям ставили многие театры России

Известный российский писатель и драматург, Нина Садур умерла 12 ноября после продолжительной болезни в Москве. Ей было 73 года, об ее уходе сообщила в соцсетях дочь Екатерина.



Нина Садур родилась в Новосибирске, училась в Литературном институте имени А. М. Горького. Ее прославила первая же пьеса — «Чудная баба» (1981), — причем не только в России, но и за рубежом: ее ставили и издавали в Швеции, Финляндии, Англии, Германии, Словакии, Японии. Потом были «Уличенная ласточка» (также 1981), по которой снял сериал Кирилл Серебренников, и «Панночка» (1985). Первый сборник Садур выпустила в 1989-м.

