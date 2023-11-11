Тучи скрывают от петербуржцев чудесное. А оно есть

Низкая и плотная облачность не оставляет петербуржцам шанса увидеть северное сияние в небе над городом. Между тем, именно в ночь на 12 ноября его вероятность выше, чем обычно. Все из-за магнитных бурь, которые провоцирует повышенная солнечная активность.

«Фонтанка» писала, в ночь на воскресенье грядут слабые магнитные бури класса G1. Как предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, магнитные бури могут повлиять на работу энергетических систем и космических аппаратов, а также вызвать помехи в радиосвязи. Из плюсов — как раз может появиться полярное сияние.