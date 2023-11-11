    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-в

    757мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.05eur98.32

    Тучи скрывают от петербуржцев чудесное. А оно есть

    1773
    7 комментариев

    Низкая и плотная облачность не оставляет петербуржцам шанса увидеть северное сияние в небе над городом. Между тем, именно в ночь на 12 ноября его вероятность выше, чем обычно. Все из-за магнитных бурь, которые провоцирует повышенная солнечная активность.

    «Фонтанка» писала, в ночь на воскресенье грядут слабые магнитные бури класса G1. Как предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, магнитные бури могут повлиять на работу энергетических систем и космических аппаратов, а также вызвать помехи в радиосвязи. Из плюсов — как раз может появиться полярное сияние.

    Опыт подсказывает, что разогнать тучи над Петербургом может только чудо. Поэтому, на тот случай если его не произойдет — полюбуйтесь фотографиями северного сияния из личной коллекции автора. Снято в Ленинградской области в апреле этого года.

    ПоделитьсяПоделиться

    В любом случае — с сиянием или без него — в ближайшие сутки метеозависимым людям лучше себя поберечь.

    Как говорят медики, хорошо бы ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

    Того же «Фонтанка» желает и абсолютно здоровым, нечувствительным к магнитным бурям читателям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Северное сияниеМагнитные бури
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close