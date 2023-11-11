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    Ночью ожидаются магнитные бури. Синоптики советуют избегать стрессовых ситуаций

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    Вечером 11 ноября геомагнитное поле перейдет в «слабо возмущенное состояние», а в ночь на воскресенье грядут слабые магнитные бури класса G1, предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

    Приближаясь к пику очередного, 25-го, цикла, Солнце становится активнее. Меньше недели назад светило уже стало причиной магнитной бури, затянувшейся на двое суток, — самой сильной с конца апреля. 5 ноября буря достигала уровня G3.

    В последние два дня магнитосфера Земли была в неустойчивом состоянии, подчеркнул Леус. «По предварительным прогнозам, магнитная буря ожидается непродолжительной, и во второй половине воскресного дня интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдёт в неустойчивое состояние», — рассказал он.

    Михаил Леус напомнил, что магнитные бури могут повлиять на работу энергетических систем и космических аппаратов, а также вызвать помехи в радиосвязи. Из плюсов — может появиться полярное сияние. Но метеозависимым лучше себя поберечь, предупредил специалист «ФОБОС»: «Желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать и гулять на свежем воздухе».

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