Ночью ожидаются магнитные бури. Синоптики советуют избегать стрессовых ситуаций

Вечером 11 ноября геомагнитное поле перейдет в «слабо возмущенное состояние», а в ночь на воскресенье грядут слабые магнитные бури класса G1, предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.



Приближаясь к пику очередного, 25-го, цикла, Солнце становится активнее. Меньше недели назад светило уже стало причиной магнитной бури, затянувшейся на двое суток, — самой сильной с конца апреля. 5 ноября буря достигала уровня G3.

В последние два дня магнитосфера Земли была в неустойчивом состоянии, подчеркнул Леус. «По предварительным прогнозам, магнитная буря ожидается непродолжительной, и во второй половине воскресного дня интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдёт в неустойчивое состояние», — рассказал он.