Илон Маск посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с Путиным и не отправлять молодежь «умирать в окопах»

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на переговоры с Владимиром Путиным. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана 10 ноября.



На вопрос ведущего, нужно ли Зеленскому провести прямые переговоры с Путиным, Илон Маск ответил положительно. «Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет»,— подчеркнул предприниматель.