Илон Маск посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с Путиным и не отправлять молодежь «умирать в окопах»

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на переговоры с Владимиром Путиным. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана 10 ноября.
На вопрос ведущего, нужно ли Зеленскому провести прямые переговоры с Путиным, Илон Маск ответил положительно. «Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет»,— подчеркнул предприниматель.
Также он отметил, что сейчас в зоне конфликта сложилась неблагоприятная для ВСУ ситуация, поэтому решение Киева продолжить контрнаступление может привести к массовым потерям в рядах армии.
«История не будет к ним добра», — резюмировал Илон Маск.
Напомним, что в начале октября прошлого года Илон Маск опубликовал свою версию окончания конфликта на Украине. Он предложил провести повторные референдумы под наблюдением ООН, а Крым сохранить за Россией. Также Маск добавил, что Украина могла бы стать нейтральной страной. Кроме того, он написал, что «не верит в победу Украины», потому что у РФ больше ресурсов.