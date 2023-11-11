Звезду «Реальных пацанов» Николая Наумова внесли в украинскую базу «Миротворец»

Российского артиста Николая Наумова, который известен по роли Коляна в сериале «Реальные пацаны», внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом 11 ноября сообщают СМИ. Составители базы указали, что актёр «сознательно нарушал границы Украины, чтобы проникнуть в Крым».



Как предполагает 360tv https://t.me/tv360/131092, причиной, скорее всего, стал финал сериала, в котором герой Наумова встретился с реальными участниками СВО в госпитале.