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    Звезду «Реальных пацанов» Николая Наумова внесли в украинскую базу «Миротворец»

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    Российского артиста Николая Наумова, который известен по роли Коляна в сериале «Реальные пацаны», внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом 11 ноября сообщают СМИ. Составители базы указали, что актёр «сознательно нарушал границы Украины, чтобы проникнуть в Крым».

    Как предполагает 360tv https://t.me/tv360/131092, причиной, скорее всего, стал финал сериала, в котором герой Наумова встретился с реальными участниками СВО в госпитале.

    Напомним, 10 июля в Краснодаре был убит российский офицер Станислав Ржицкий. В бывшего командира подлодки «Краснодар» было выпущено четыре пули, когда он совершал пробежку. Стрелявшего задержали.

    Ржицкий был внесен в базу «Миротворец». После расправы возле его фото в базе появилась пометка «Ликвидирован». Украинские телеграм-каналы и медиа обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины.

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    Николай НаумовСериал реальные пацаны
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