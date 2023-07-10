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    Убийство экс-командира подлодки «Краснодар». Что известно к этому часу

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    Ранним утром 10 июля во время пробежки вокруг СК «Олимп» неизвестный застрелил замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. В бывшего командира подлодки «Краснодар» было выпущено четыре пули. Преступник попал в спину и грудь — капитан второго ранга скончался на месте от ранений.

    Корреспонденты местного портала 93.RU уже побывали на месте происшествия. Там об убийстве ничего не напоминает, кроме маленького обрывка сигнальной ленты, брошенной, вероятно, случайно у дорожки. Тем временем уголовное дело по соответствующей статье возбуждено. Управление СК не спешит распространять подробности, однако телеграм-каналы сообщают, что личные вещи (наушники и смарт-часы) остались при покойном, это может означать, что ограбление не было целью убийцы.

    Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования убийства 42-летнего Ржицкого.

    Убитый в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». В данный момент на его фото стоит пометка «Ликвидирован». Украинские телеграм-каналы и медиа обвиняли Станислава Ржицкого в запуске ракет по территории Украины, вспоминает RT.

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    Ржицкий
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