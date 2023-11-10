Все-таки «по батюшке». В Киргизии подумали и отменили матчество в документах

Конституционный суд Киргизии пересмотрел свое же решение о праве граждан вписывать в документах матчество (имя матери) вместо отчества. Документ 10 ноября размещен на сайте киргизского КС.
Напомним, «Фонтанка» писала, в июне конституционный суд республики разрешил совершеннолетним гражданам Киргизии выбирать между отчеством и матчеством.
«Гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени... должен иметь право выбора между отчеством и матчеством», — говорилось в комментарии к первому решению суда.
Поводом для размышлений на эту тему стало обращение в Конституционный суд гражданки Киргизии. Женщина хотела, чтобы у ее детей в документах фигурировал матроним, так как отец не участвовал в их воспитании. Поскольку дети на тот момент были несовершеннолетними, ей отказали, но для взрослых такую возможность ввели.
Однако многие граждане Киргизии оказались неготовы к таким переменам.
Как передает «Sputnik Кыргызстан», против новеллы выступили, в том числе, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, верховный муфтий Киргизии Замир Ракиев и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
В итоге КС признал, что «развитие ситуации <...> свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности».
Отныне в киргизских документах снова можно указывать только имя отца. Как уточняет РБК, отчество указывается в тюркской форме с дополнительными словами «уулу» (сын) и «тегин» или «кызы» (дочь), а также в русифицированной форме.