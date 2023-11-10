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    Все-таки «по батюшке». В Киргизии подумали и отменили матчество в документах

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    Конституционный суд Киргизии пересмотрел свое же решение о праве граждан вписывать в документах матчество (имя матери) вместо отчества. Документ 10 ноября размещен на сайте киргизского КС.

    Напомним, «Фонтанка» писала, в июне конституционный суд республики разрешил совершеннолетним гражданам Киргизии выбирать между отчеством и матчеством.

    «Гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени... должен иметь право выбора между отчеством и матчеством», — говорилось в комментарии к первому решению суда.

    Поводом для размышлений на эту тему стало обращение в Конституционный суд гражданки Киргизии. Женщина хотела, чтобы у ее детей в документах фигурировал матроним, так как отец не участвовал в их воспитании. Поскольку дети на тот момент были несовершеннолетними, ей отказали, но для взрослых такую возможность ввели.

    Однако многие граждане Киргизии оказались неготовы к таким переменам.

    Как передает «Sputnik Кыргызстан», против новеллы выступили, в том числе, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, верховный муфтий Киргизии Замир Ракиев и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

    В итоге КС признал, что «развитие ситуации <...> свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности».

    Отныне в киргизских документах снова можно указывать только имя отца. Как уточняет РБК, отчество указывается в тюркской форме с дополнительными словами «уулу» (сын) и «тегин» или «кызы» (дочь), а также в русифицированной форме.

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    МатчествоКиргизия
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