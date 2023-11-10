Все-таки «по батюшке». В Киргизии подумали и отменили матчество в документах

Конституционный суд Киргизии пересмотрел свое же решение о праве граждан вписывать в документах матчество (имя матери) вместо отчества. Документ 10 ноября размещен на сайте киргизского КС.



Напомним, «Фонтанка» писала, в июне конституционный суд республики разрешил совершеннолетним гражданам Киргизии выбирать между отчеством и матчеством.



«Гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени... должен иметь право выбора между отчеством и матчеством», — говорилось в комментарии к первому решению суда.

