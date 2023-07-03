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    В Киргизии разрешили выбирать между отчеством и матчеством

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    8 комментариев

    Конституционный суд Кыргызстана разрешил использовать имя матери («матчество») вместо отчества в полном имени гражданина. Однако делать это смогут только совершеннолетние граждане республики. Подробности приводит 3 июля портал TODAY.KG.

    «Гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени... должен иметь право выбора между отчеством и матчеством», — говорится в комментарии к решению суда.

    Поводом для размышлений на эту тему стало обращение в Конституционный суд гражданки Киргизии. Женщина хотела, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами — дать возможность использования матчества.

    Суд счел, что «нахождение ребенка с матчеством в традиционном обществе может повлечь за собой применение в отношении него различного рода стигм и буллингов (клеймение, травля)». В удовлетворении ходатайства заявительницы было отказано.

    А вот взрослые граждане Киргизии теперь могут официально использовать матчество — при желании.

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    Матчество
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    Комментарии 7

    Гость03 Июл 2023 в 20:31
    Два холма в реальности
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