В Киргизии разрешили выбирать между отчеством и матчеством

Конституционный суд Кыргызстана разрешил использовать имя матери («матчество») вместо отчества в полном имени гражданина. Однако делать это смогут только совершеннолетние граждане республики. Подробности приводит 3 июля портал TODAY.KG.



«Гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени... должен иметь право выбора между отчеством и матчеством», — говорится в комментарии к решению суда.



Поводом для размышлений на эту тему стало обращение в Конституционный суд гражданки Киргизии. Женщина хотела, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребенку по своему имени, иными словами — дать возможность использования матчества.

