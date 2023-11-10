«Прозревают». Песков отреагировал на резолюцию Европарламента о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал не преувеличивать значение резолюции Европарламента о санкциях в отношении РФ. Об этом он заявил журналистам 10 ноября.



9 ноября европейские депутаты призвали Еврокомиссию пересмотреть ту интерпретацию санкций, из-за которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи, и назвали часть мер «дискредитацией инструмента санкций». Среди них есть и запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами.

По словам Пескова, этот запрет дискредитирует не санкции, а Евросоюз в целом.