«Прозревают». Песков отреагировал на резолюцию Европарламента о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал не преувеличивать значение резолюции Европарламента о санкциях в отношении РФ. Об этом он заявил журналистам 10 ноября.
9 ноября европейские депутаты призвали Еврокомиссию пересмотреть ту интерпретацию санкций, из-за которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи, и назвали часть мер «дискредитацией инструмента санкций». Среди них есть и запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами.
По словам Пескова, этот запрет дискредитирует не санкции, а Евросоюз в целом.
«Определенное брожение относительно санкций в стане ЕС видно невооруженным глазом. Многие прозревают и понимают, что, во-первых, санкции бьют по ним самим. Во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж болезненными. Более того, они подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они все больше начинают это понимать», — заявил представитель Кремля.
Добавим, что резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
Ранее евродепутат от Эстонии Яна Тоом пояснила «Фонтанке» смысл принятого документа. Она заявила, что о смягчении санкций речи не идет. Тоом подчеркнула, что список запрещенных к ввозу товаров был принят Советом Евросоюза в 2014 году и нацелен на прекращение импорта товаров, продажа которых значительно пополняет российскую казну. Исключения для физических лиц «там не прописаны по недосмотру», заявила депутат.
В свою очередь, пресс-атташе Европарламента Виктор Алмквист заявил, что принятая резолюция означает, что, по мнению евродепутатов, некоторые меры ЕС непропорционально ударили по российскому гражданскому населению.
Напомним, въезд для машин с российскими номерами закрыли Литва, Эстония, Латвия, Финляндия, Польша, Болгария и Норвегия. Затем власти Латвии полностью запретили езду по стране на транспорте, зарегистрированном в России. Ограничения вступят в силу 14 февраля 2024 года — после этой даты машины собираются конфисковать.